El Lorca Deportiva busca la primera victoria en El Rubial de Águilas

Esta tarde, a las 18:00, el Lorca Deportiva y el Extremadura van a disputar el partido correspondiente a la sexta jornada de liga. Dicho encuentro se va a jugar en el campo del Rubial, ya que el césped del Artés Carrasco está resembrado. Los lorquinistas llegan a este choque con urgencias, ya que solo han sumado dos puntos; por lo tanto, todavía no saben lo que es ganar y son colistas de la clasificación. La recuperación pasa por ganar a un Extremadura que es líder con 13 puntos. De no hacerlo, el puesto del técnico, ocupado ahora por el aguileño Sebas López, podría estar en el limbo. Mal día y peor rival para ser optimistas. Para este partido, Sebas ya puede contar con Juan Hernández, Álex Peque y Galiano. El entrenador del Lorca Deportiva no para de reinventarse en cada partido con cambios en la alineación, pero todavía no ha conseguido que su equipo sume de tres en tres. Un posible once estaría compuesto por Ernestas; Soler, Tafalla, Saturday, Morros; Sergi, Álvaro Martínez, Willy, Escobar, Álex Peque y Naranjo. El partido lo va a dirigir el colegiado del comité valenciano Rodríguez Carpallo.