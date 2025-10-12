Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Hozono Jairis, a estrenar su casillero en Gran Canaria

El conjunto de Alcantarilla busca hoy su primer triunfo en liga tras vencer en la EuroCup Women

El Hozono Jairis - Joventut, en imágenes

El Hozono Jairis - Joventut, en imágenes / Israel Sánchez

EFE

El Hozono Global Jairis Alcantarilla busca en la pista del Spar Gran Canaria (13.00 horas, YouTube FEB) su primera victoria en la liga femenina Endesa de baloncesto.

Después de haber triunfado el pasado jueves en la ciudad serbia de Nis ante el UZKK Student en la Eurocopa de clubes, viajó por carretera hasta Belgrado, de ahí a Barcelona y posteriormente a Canarias sin pasar por casa, lo que determina que el cansancio podría pasarle factura al equipo entrenado por Bernat Canut, quien mantiene la baja de la alero italiana Marzia Tagliamento, lesionada.

«Hay que felicitar al equipo por el esfuerzo hecho tras un largo viaje y necesitábamos un partido así, en el que además repartimos minutos y esto no para», apuntó el técnico ilerdense ya pensando en el compromiso frente al Spar, que también perdió en su debut liguero.

Las amarillas cuentan con la exjugadora del Jairis Claudia Contell, su máxima anotadora en el estreno con 14 puntos.

