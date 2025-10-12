Baloncesto
El Hozono Jairis, a estrenar su casillero en Gran Canaria
El conjunto de Alcantarilla busca hoy su primer triunfo en liga tras vencer en la EuroCup Women
EFE
El Hozono Global Jairis Alcantarilla busca en la pista del Spar Gran Canaria (13.00 horas, YouTube FEB) su primera victoria en la liga femenina Endesa de baloncesto.
Después de haber triunfado el pasado jueves en la ciudad serbia de Nis ante el UZKK Student en la Eurocopa de clubes, viajó por carretera hasta Belgrado, de ahí a Barcelona y posteriormente a Canarias sin pasar por casa, lo que determina que el cansancio podría pasarle factura al equipo entrenado por Bernat Canut, quien mantiene la baja de la alero italiana Marzia Tagliamento, lesionada.
«Hay que felicitar al equipo por el esfuerzo hecho tras un largo viaje y necesitábamos un partido así, en el que además repartimos minutos y esto no para», apuntó el técnico ilerdense ya pensando en el compromiso frente al Spar, que también perdió en su debut liguero.
Las amarillas cuentan con la exjugadora del Jairis Claudia Contell, su máxima anotadora en el estreno con 14 puntos.
- Murcia fue una de las regiones que más apostó por la fotovoltaica y hoy sufre las consecuencias
- Sigue en directo el avance de la dana Alice en la Región de Murcia
- Calles cortadas, clases suspendidas y un techo caído en Murcia por las lluvias
- En directo: Tarazona - Real Murcia
- Primera tienda en Murcia del supermercado-outlet que vende ofertas de primeras marcas, Primaprix: el local está junto a la Ciudad de la Justicia
- Nula comunicación entre López Miras y Lucas durante la alerta roja
- El debate de las quemas agrícolas vuelve al Congreso
- La Universidad de Limoges denunciará a Matías Peñas por el uso fraudulento del nombre esta institución