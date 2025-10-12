El Hozono Global Jairis recupera su instinto en Las Palmas

El Hozono Global Jairis se quitó el mal sabor de boca de la primera jornada, con la derrota prácticamente sobre la bocina ante el Joventut, y recuperó las buenas sensaciones también en la Liga Femenina Endesa. Ya venía de estrenarse en la EuroCup Women el pasado jueves y lo volvió a hacer en las Las Palmas al imponerse al Spar Gran Canaria en un partido que dominó el marcador desde el inicio (73-92).

Y eso que las de Canut se tuvieron que reponer a un parcial de 7-0 conseguido por el conjunto canario en los primeros minutos del encuentro para adelantarse en el marcador (9-7) tras las primeras canastas de Lou López. Un tiro de media distancia de Alarcón provocó el tiempo muerto del banquillo local, pero tras reanudar el juego la catalana volvía a replicar el mismo tiro y la renta jairista aumentaba a cuatro puntos. Se acercó el conjunto canario desde la línea de personal, pero Walker volvió a anotar tras una gran circulación de balón del conjunto alcantarillero. Un triple de Alarcón a pase de Mataix ponía fin al primer cuarto (13-20).

En el segundo asalto fue Massey que empezó a marcar el ritmo, tal y como ocurrió el jueves en la EuroCup, para dar oxígeno al Hozono Global Jairis. Eso sí, las canarias volvían a encontrar acierto y, desde el triple, reducían la renta visitante a seis puntos tras tres minutos de acción. Tras tiempo muerto de Canut, las murcianas regresaban a la pista con cinco puntos consecutivos que volvían a situar la diferencia por encima de los diez puntos. Se revertía el parcial a favor de las locales, que recortaban por medio de Contell hasta reducir la renta jairista a solo cinco puntos. Tras un intercambio de aciertos y dos tiros libres de de Vonleh, aparecía de nuevo Walker para anotar un triple que volvía a poner el +10 en el luminoso. Una canasta a la contra de Contell obligaba a Canut a pedir su segundo tiempo muerto con tres minutos por disputar, pero la acción se reanudaba con un Spar Gran Canaria más acertado en el rebote ofensivo y recortando distancias por medio de Merceron. Las murcianas seguían sin encontrar acierto y las locales aprovechaban para ponerse a cuatro puntos al final del cuarto de la primera mitad (35-39).

E n el arranque de la segunda mitad la voz cantante del Jairis la llevó López Sénéchal, quien aparecía para anotar un triple que daba oxígeno de nuevo a las de Canut. Pero Contell no bajaba los brazos y, tras una gran defensa, anotaba a la contra para volver a acercar a las suyas en el marcador. Intercambiaban canastas ambos conjuntos, imponiendo un ritmo alto de partido y situando el marcador en un apretado 50-51 al ecuador del cuarto.

Kendra Chery y Txell Alarcón con dos triples consecutivos respondieron al primero de Mané, con el que el Spar Gran Canaria trataba de engancharse. Heriaud se sumaba a la fiesta de triples en la que se estaba convirtiendo el encuentro y Merceron confirmaba el buen parcial local tras conseguir una canasta que reducía la distancia a solo tres puntos. Pero el Hozono Jairis logró cerrar este periodo por delante (61-67).

Llegaba el momento decisivo del encuentro y el Hozono Jairis se encontraba bien. Se mantuvo sólido en su juego y es ole permitió contar con una ventaja de diez puntos que supo después gestionar (65-75). Los últimos cuatro minutos llegaban con un ‘2+1’ de Aina Ayuso bajo el brazo y con un juego muy trabado por las constantes faltas de ambos equipos. Anotaba Merceron de nuevo para volver a situar la distancia en diez puntos y, tras pararlo Canut, aparecía Ayuso para convertir otro 2+1 y asistir a Massey para dar paso a los últimos dos minutos del encuentro. Volvía a pararlo Bernat Canut tras un acierto de Merceron desde la media distancia y, tras una gran defensa colectiva, el partido finalizaba con un triple de las murcianas que situaba el marcador final en 73-92.