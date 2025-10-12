El FC Cartagena no pasa del empate frente al Sevilla Atlético

Era una buena ocasión para romper la racha, pero no pudo el FC Cartagena en la casa del Sevilla Atlético. Los albinegros, que estuvieron perdidos en la primera parte, mejoraron sus sensaciones en la segunda, pero no generaron lo suficiente como para marcar. Sí lo hicieron en una acción puntual del primer tiempo, aunque el linier consideró jugada antirreglamentaria y Guillermo Conejero lo ratificó en el FVS sin imágenes claras de fuera de juego o mano previa. Con el 0 a 0 inicial terminó el choque que deja segundo al FC Cartagena con 12 puntos, a dos del liderato.

Repitió el Cartagena sus errores del pasado en el inicio del choque. Aunque parecía que esta vez sería diferente tras una buena puesta en escena y un primer acercamiento a los cinco minutos, pronto cayó de nuevo en la falta de intensidad que permitió al rival acercarse al gol. Lo hizo el Sevilla Atético en el 7, con una buena jugada que dejó sólo al delantero Álex Costa dentro del área, pero corrigió bien la zaga para evitar el disparo franco. Al minuto la volvió a tener el cuadro sevillista que tuvo que salvar Iván Martínez. Dos opciones de gol antes de cumplirse el minuto diez de partido.

Aunque se proyectaba en ataque el Cartagena por bandas, la tónica general era el dominio de los locales. Sólo puntualmente pisaba el área el equipo de Javi Rey, en saques de esquina y faltas laterales que aprovechaba para adelantar líneas. Así intentó aumentar la presión el cuadro albinegro, pero no lo consiguió.

Encontraba siempre los espacios y el hombre libre el filial sevillista. Ocupaba mejor el campo. Además, continuó disparando desde fuera del área para amenazar a Iván. Mientras, al Cartagena le costaba horrores salir jugando con ventaja de su campo. No obstante, cuando peor estaba el equipo portuario, llegó un gol que pudo marcar el partido, pero que fue polémicamente anulado.

En otra falta centrada al área, el balón fue despejado por un defensor y el rebote favoreció a Nil Jiménez, dejándolo sólo frente al portero. Voleó al fondo de la red el lateral antes de descubrir que el linier había subido la bandera. Protocolariamente, el colegiado revisó la acción y ratificó la decisióna que había tomado en directo, supuestamente, por un fuera de juego inexistente, aunque también revisó una mano no punible del central en el rechace.

Tras la decisión de Guillermo Conejero, que tomó varios minutos, el cuadro local terminó mejor la primera parte, pero en la segunda cambió totalmente la dinámica. A pocos minutos del descanso, Pablo de Blasis se marchó cojeando sustituido por Luismi y el centrocampista cambió al equipo.

Despertar tras 52 minutos

Luismi dio alas a los suyos y los proyectó en ataque. Con un juego volcado por la izquierda, el Cartagena volvió a llegar. Se rompió el partido y lo aprovecharon los albinegros. La mejor fue para Chiki tras un cambio de juego del mediapunta que bajó Diego Gómez en el área y que dejó para el punta. La detuvo Flores para salvar a su equipo.

Pocos segundos después fue el propio Luismi quien le pegó desde muy lejos para toparse con la estirada de Flores. Kevin también se sumó a la inercia con una internada bloqueada en el área. Estaba mejor el Cartagena, pero los cambios de Jesús Galván recompusieron al filial sevillano y las constantes revisiones del FVS rompieron el ritmo.

Cuando mejoraba el Sevilla Atlético, que estuvo a punto de marcar por mediación de Iker Villar, entraron Alcañiz, Nacho Martínez y Carlos Calderón, pero no influenciaron en el juego. También lo hizo Ortuño, quien falló una clarísima ocasión con el tiempo cumplido. Se señaló fuera de juego, pero de haber marcado la revisión podría haber contradicho al linier.

El final de partido dejó un último disparo local fuera y la sensación de que el choque podría haber caído para cualquier lado. El Cartagena, aunque perjudicado por las polémicas decisiones arbitrales, sigue sin marcar y sin ganar fuera de casa. Los sevillistas, que venían de empatar con el Real Murcia, logran otro empate seguido.