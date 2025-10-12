Etxeberria: "Yo me veo fuerte y con energía"

Joseba Etxeberria empieza a estar más que cuestionado y ya en rueda de prensa fue preguntado sobre su situación. El técnico grana dejó claro que «me veo fuerte y con energías», añadiendo que «sé que el fútbol se trata de ganar y no lo estamos haciendo, pero yo como entrenador pues trato de estar buscando soluciones constantes». El preparador grana señalaba además que «creo que el equipo está cada vez mejor, pero a esto se trata de ganar y bueno, creo que es hora de revertir la situación, de cambiar esta mala racha, porque está siendo una racha muy mala, pero estamos viendo que bueno, nadie nos está pasando por encima y es evidente de que algo tenemos que cambiar, que yo creo que las áreas nos están pelanizando mucho, creo que que se nos están yendo las victorias por ahí y bueno, lo habíamos hablado, lo habíamos trabajado, además en este tipo de campos con mucho juego directo, mucha segunda jugada, muchas disputas. El equipo estaba bien en eso también y al final pues la expulsión te condiciona mucho».

«Yo entiendo que la gente esté enfadada como estamos nosotros, porque el Murcia no gana, pero creo que la gente que está viendo los partidos es un equipo que está digamos sufriendo por esta mala dinámica, pero no es un equipo ni que está superado, ni que los rivales nos pasan por encima», concluyó.