Duchi y Fernández, los más rápidos en la Popular de Moratalla

Irma Lorena Duchi y Ginés Fernández se alzaban con la XIII edición de la Carrera Popular Urbana de Moratalla La Villa G.P. Marín Giménez, que organizó el CD Filippedes Moratalla con la colaboración de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia y el consistorio de la localidad a través de su concejalía de Deportes. Una carrera que supuso la trigésimo primera cita de la Running Challenge 2025

Una jornada que sirvió como homenaje al pequeño Julián Costa, de 8 años de edad, al que detectaron un tumor y que sigue batallando contra el cáncer infantil. Julián alentó a todos los participantes recorriendo los primeros metros de la prueba, acompañado del presidente Filippedes Moratalla, Juan Félix López, junto al alcalde de Moratalla, Juan Soria, y el concejal de Deportes, Julián Sánchez.

Con salida y meta en el Parque Eugenio Ruiz de Amoraga, que congregó a más de seiscientos deportistas, entre corredores, andarines y las categorías infantiles, se disputó la prueba. Fernández del Amor, del Club PBF Endurance, pasó por el arco de meta en 27:21, seguido de Ginés Martínez, del Atletismo Alhama (27:46), mientras que en tercera posición quedó Cristóbal Andreu, del Club de Atletismo CA Trainer (27:59).

En féminas, Irma Lorena Duchi, del CA Nogalte-Hogar Puerto Lumbreras, firmó un tiempo de 31:38. La segunda plaza fue para Resurrección Almela, de Rajaos Runners (31:13), y completó el cajón Irene Quilón, del CT Trialhama (34:30).

El circuito de la prueba ponía en valor la esencia monumental y paisajística de Moratalla, con una distancia única en el apartado competitivo absoluto, de aproximadamente 7,75 kilómetros, discurriendo una parte importante en la zona nueva y llana -Carretera de Caravaca y aledañas- y contando con unos 5,7K para la caminata