La Carrera Popular de Santomera, para todas las edades

Santomera celebró la novena edición de su carrera popular, donde tanto niños como mayores tuvieron protagonismo. La jornada se abrieron con las pruebas para menores, que reunieron a decenas de escolares de la localidad. Y para poner el broche final a un día muy deportivo, se desarrolló la carrera para adultos, que incluyó una modalidad de 10 kilómetros por relevos.

En la prueba larga, Nicole Kronsbein y Luis Francisco García Bernal fueron los más rápidos, la primera con un tiempo de 39:18, y el segundo, con 33:57. Paula Fernández Jávega y Paloma Ferrer Muñoz completaron el podio femenino; y el masculino, Alejandro Córdoba y Antonio Montoya.

En los 5K, una vuelta al recorrido, María Victoria Almagro y Jaime Rodríguez Elvira se hicieron con el primer puesto, con Inma Pérez y Celia Cánovas en el podio femenino, y Gabriel Sánchez y Annas Hitti, en el masculino.

Por último, en los relevos ganó el equipo del CA Puerto de Torrevieja, siendo segundo Grupo Alcaraz, y tercero, Ana y José María.