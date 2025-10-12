El Alhama ElPozo no compite y hace grande al Espanyol

El Alhama ElPozo desaprovechó una gran oportunidad de seguir con la racha positiva. Perdió ante uno de los equipos más flojos de la categoría, el Espanyol, 3-0. Las alhameñas fueron una caricatura de equipo. Jugaron muy lejos de su mejor versión y el cuerpo técnico deberá recapacitar.

El Alhama ElPozo no fue capaz de mentalizarse para establecerse en el centro de la clasificación. No estuvo a la altura de lo que se esperaba ante un equipo que estaba en el fondo de la clasificación y al que las alhameñas dieron vida, ya que no habían ganado ningún partido.

El cuadro alhameño que ayer vistió de oscuro, jugó como su equipación. Fruto del mejor juego de las españolistas, llegó el primer gol, de Ainoa. Apenas se habían jugado ocho minutos cuando un error defensivo de las visitantes lo aprovechó para batir a Elena.

Estas no tuvieron poder de reacción. Muy mal en todas las líneas. Las jugadoras importantes por debajo de lo que se esperaba y así no se presagiaba que pudiera llegar la igualada. Resultado justo al descanso.

A los siete minutos de juego, llegó el segundo. Otro socavón defensivo de las murcianas y Elena encajó el segundo; esta vez lo hizo Ona.

Increíble partido de las visitantes, a quienes pesaron las botas desde el pitido inicial. Fruto de su ineptitud, llegó el tercero. En el tiempo añadido, el Espanyol redondeó su fiesta con la consecución del tercero. Increíble, pero cierto.

Ficha técnica

Espanyol: Salvador, Simona, Vallejo, Ainoa, Ona (Pablos, min. 59), Martínez (Del Alamo, 76), Arana (Mar, min. 72), Torroda, Guerra, Caracas y Brownie (Naima, min. 59).

Alhama Elpozo: Elena, Nuria, Yannel (Aitana, 62), Coco, Yiyi (Alba, min. 62), Astrid, Anita, Gestera (Mariana, min. 62), Encarni (Cuki, min. 75), Belén y Vega (Estefa, min. min. 46).

Goles: 1-0. Min. 8: Ainoa. 2-0. Min. 52: Ona. 3-0. Min. 90: Del Alamo.

Árbitro: Lorena Trujillano (Canaria). Amonestó a la visitante Yannel.

Campo: Dani Jarque.