Fútbol
El Águilas logra un agónico triunfo en el descuento
Un tanto de penalti en el minuto 99 le da la victoria ante el Antoniano
El Águilas logró una agónica victoria por 1-0 ante el Antoniano gracias a un penalti transformado por Mateo Enríquez en el minuto 99. El equipo de Adrián Hernández, sancionado y viendo el partido desde la grada, dominó el juego pero le faltó fluidez ofensiva ante un rival bien ordenado atrás. Cris Martínez fue el más incisivo en ataque sin acierto. El penalti, muy protestado por los visitantes, permitió al conjunto costero sumar su segundo triunfo consecutivo y dormir en puestos de play off, confirmando la solidez y el crecimiento del proyecto de Adrián Hernández.
Ficha técnica
Águilas FC: Salcedo; Terranova, Uri, Ebuka, Ángel (Fer Martínez, min. 78); Mario Abenza, Keita; Pipo (Javi Soto, min. 84), Kevin Manzano; Park y Chris Martínez (Aitor, min. 84).
Atlético Antoniano: Matías, Juan Durán (Álex, min. 68), Revuelta, Peral, Lolo Garrido (José Mari, min. 87), Antonio, Raúl, Marcos, Arreola, Diego (Pana, min. 68) y Serrano
Gol: 1-0. Min. 99: Mateo Enríquez, de penalti.
Árbitro: Carlos Albadalejo. Amarillas para los locales Mateo Enríquez y Pipo y para los visitante a Juan Durán, Marcos Otero y Pana.
Campo: El Rubial.
