El Yeclano recibe al sorprendente Puente Genil en Fortuna

Debido a la resiembra del césped de La Constitución, el Yeclano Deportivo ha tenido que hacer las maletas y ha encontrado refugio en Fortuna. Esta tarde a las 17:00 en el José Luis Belda recibe al Puente Genil.

El conjunto que dirige Iván Martínez necesita la victoria. El inicio de temporada está dejando más sombras que luces y hasta el momento solo ha podido ganar un encuentro el cuadro del Altiplano. El equipo es competitivo, pero le está faltando convicción en las áreas y las ideas más claras en los metros finales. Esas deficiencias les están costando puntos en este inicio de campeonato y obligan a sumar de tres ya.

El triunfo se intentará conseguir en Fortuna. La ciudad de la comarca Oriental no era la primera opción, como bien explicó Pedro Martínez, vicepresidente del Yeclano, ya que es césped artificial. El directivo azulgrana explicó que se tantearon anteriormente las ciudades de Pinoso, Jumilla, Murcia, Mula y Caravaca, pero por unas razones o por otras, lo cierto es que fue imposible jugar en césped natural. Finalmente, el acuerdo se realizó con el ayuntamiento de Fortuna y el choque se jugará ahí.

Enfrente estará la gran revelación de la temporada. El Puente Genil ha sido un fijo en las porras y predicciones de todos los analistas como un candidato claro al descenso esta campaña, pero lo cierto es que el cuadro cordobés ha empezado la temporada siendo muy fiable. Ha conseguido dos triunfos meritorios, ante Xerez CD y en Huelva ante el todopoderoso Recreativo, y afronta esta jornada en una privilegiada sexta posición. Se va a presentar en Fortuna sin complejos y con la firme intención de irse a la cama esta noche en segunda posición. Para ello necesitará sacar los tres puntos. El Yeclano, en cambio, aspira a terminar el día fuera de los puestos de descenso.