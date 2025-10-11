El UCAM Murcia, ante el primer examen lejos del Palacio

El UCAM Murcia, después de su brillante puesta en escena en la Liga Endesa frente al MoraBanc Andorra, visita esta tarde (18:00 horas, DAZN) el pabellón Fontajau para enfrentarse al Básquet Girona. Los de Sito Alonso afrontan el primero de los dos encuentros consecutivos que tienen fuera de casa frente a un rival que perdió en la jornada inaugural en la pista del Recoletas Burgos. El equipo universitario afronta la segunda jornada con la recuperación de Rubén López de la Torre y con la duda de Devontae Cacok, según explicó en rueda de prensa el técnico.

Después de una jornada inaugural de la competición donde solo un equipo, el Joventut de Badalona, fue capaz de ganar fuera de casa, los murcianistas buscarán sumar la segunda después de fijar la pasada campaña en nueve el número de triunfos a domicilio. «Si tienes la capacidad de ser competitivo fuera de casa, el respeto aumenta y entonces tus victorias llegan, no con facilidad, pero con un estatus diferente. Vamos a intentar ser competitivos aunque sabemos la dificultad», declaró el técnico madrileño, quien puntualizó sobre el rival de hoy que «el Girona cuenta con jugadores interiores de muchísima calidad, aleros potentes y exteriores muy móviles. Es un equipo con muchos jugadores capaces de subir el balón y de anotar en los primeros cinco o seis segundos de cada posesión, por lo que tenemos que ser capaces de controlar su ritmo de juego y sus situaciones ofensivas».

De hecho, restó importancia a la amplia derrota que sufrieron los gerundenses (97-79) en Burgos. «Otro equipo que quizá hubiera perdido de menos, hubiera sido más recatado, pero es que ellos quieren todo el rato y eso da lugar a muchas situaciones, porque si estás acertado remontas y ganas. A mí esa valentía del Girona me gusta», apuntó.

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, durante el partido ante el Morabanc Andorra. | ISRAEL SÁNCHEZ / Israel Sánchez

La plantilla del Girona

El conjunto que dirige Moncho Fernández, quien fue el primer técnico del club cuando Alejandro Gómez desembarcó como director general en 2009, ha incorporado este curso a siete jugadores. En el puesto de base ha experimentado una renovación con la llegada del veterano Derek Needham, de 35 años, que llega del Besiktas, y otro jugador también procedente del baloncesto turco, Otis Livingston (Galatarasaray), mientras que continúa Guillem Ferrando. El argentino José Vildoza, ex de Boca Juniors, que también puede realizar funciones de base, el ex del Real Betis Mark Hughes y Maxi Fjellerup son los escoltas, mientras que en la posición de alero continúa Pep Busquets, el mejor de la primera jornada en los gerundenses con 26 puntos, el lituano Mindaugas Susinskas y Sergi Martínez, quien también actúa de ala pívot. Nikola Maric, un jugador conocido por el UCAM porque su anterior club, el Igokea, fue rival de los murcianistas el curso pasado en la Basketball Champions League, es el otro ‘4’, mientras que la pareja de ‘5’ es las misma del curso pasado, formada por el argentino Juan Fernández y el lituano Martinas Geben. Además, con un contrato temporal está el escolta holandés Sander Hollanders.

El técnico murcianista también habló durante la rueda de prensa previa del último fichaje de su equipo, el ala pívot Zach Hicks: «Creo que tiene que quitarse un poco la timidez, que está demasiado tímido, y si no se la quita, le va a costar mucho quitarle el puesto a Nakic. Él no es un rookie para nosotros, es un fichaje de un equipo profesional. Es un tirador y no tiene que renunciar a nada», explicó el madrileño.

Zach Hicks, en su presentación como jugador del UCAM Murcia / UCAM Murcia CB

También se refirió el preparador al estreno de la Liga U22, en la que el filial del UCAM debutó ayer noche ante el Burgos. «La ilusión que tenemos puesta en ese equipo es total. Nino Solana (entrenador) realiza un trabajo exhaustivo con el primer equipo durante la pretemporada para conocer la filosofía y la identidad que queremos transmitir desde nuestro conjunto de la ACB y desde el sub-22. Muchos de sus jugadores estuvieron ayudándonos en la fase de preparación y tenemos mucha ilusión por esta competición y con el proyecto, me parece algo increíble», terminó diciendo.