Dos regresos para aumentar la competencia en la medular del FC Cartagena

Viaja este fin de semana el Fútbol Club Cartagena a Sevilla para disputar contra el filial hispalense el séptimo compromiso liguero. Y lo hace con buenas noticias, puesto que, además de afrontar el envite con la confianza que le da la goleada frente al Tarazona y su buena posición en la tabla, recupera hombres importantes el conjunto albinegro. Javi Rey podrá disponer de dos futbolistas más que en el último encuentro: Víctor ‘Chuca’ y Pablo Larrea. La competencia, que ya es alta en la medular cartagenera, aumenta aún más esta semana.

Respira algo más aliviado un Javi Rey que se había visto precisado con su equipo en jornadas anteriores. No ha tenido muchas lesiones el cuadro albinegro en el tramo inicial, pero la concentración de problemas físicos en el centro de la defensa con las ausencias de Fran Vélez y Marco Carrascal, sumadas a la tarjeta roja de Pablo Larrea cuando estaba siendo imprescindible, pusieron al técnico en un brete.

En defensa, continúa con el mismo problema Rey, dado que no se encuentra Fran Vélez al cien por cien para entrar en el once y dar descanso a la pareja que lo ha jugado prácticamente todo hasta ahora. Imanol Baz y Rubén Serrano volverán a formar en el campo Jesús Navas, de la Ciudad Deportiva del Sevilla, contra el Sevilla Atlético. No obstante, en el centro del campo sí gana el entrenador gallego posibilidades para el siguiente partido.

Más opciones en el medio

Pablo Larrea regresa con el equipo después de la expulsión que sufrió en Sanlúcar de Barrameda, decretada por el colegiado tras la petición del Football Video Support (FVS) por parte del rival y saldada con un partido de suspensión «por producirse de manera violenta con ocasión del juego», según el acta del partido. Hasta entonces, el madrileño había sido siempre titular, aunque todavía no ha completado nunca los noventa minutos.

Su ausencia provocó cambios en el once titular de Javi Rey frente al Tarazona, con la entrada de Pablo de Blasis y Edgar Alcañiz. Al equipo no le fue nada mal, y a los futbolistas que cubrieron la baja de Larrea tampoco. Ahora debe encajar el entrenador cartagenerista su regreso en un equipo que también funciona sin él. Eso, o aplicarle un ‘castigo’ extra por su acción frente al Sanluqueño.

Por otro lado, vuelve, y parece que ahora definitivamente, Víctor Moya ‘Chuca’. El centrocampista se lesionó el pasado 6 de agosto debido a una rotura muscular en el recto femoral y todavía no ha podido debutar con el equipo. Ya fue convocado la pasada semana por Javi Rey, aunque lo hizo sabiendo que no jugaría, con un único entrenamiento completado. Ahora ya lleva una semana de rodaje el alicantino y podría tener sus primeros minutos.

Javi Rey halagó el trabajo del futbolista para volver. «Chuca tenía una lesión importante que se podía haber ido a los tres o cuatro meses, pero ya está a punto en dos meses», comentó en su última comparecencia pública.

En Sevilla tendrá más posibilidades Javi Rey de armar un once, así como de realizar cambios para mantener enchufada a toda su plantilla. Fuera del equipo sólo quedan Fran Vélez, al que se espera la próxima semana, y Marco Carrascal, por largo plazo.