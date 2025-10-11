Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

Liga Endesa: Bàsquet Girona-UCAM Murcia, en directo

Sigue cuarto a cuarto el encuentro que está disputando el conjunto universitario en la Jornada 2 de la ACB

Dylan Ennis, del UCAM Murcia, durante un partido esta temporada.

Dylan Ennis, del UCAM Murcia, durante un partido esta temporada. / FIBA CHAMPIONS LEAGUE

José Pablo Guillén

José Pablo Guillén

En directo: Bàsquet Girona-UCAM Murcia (18.00 horas, DAZN)

TEMAS

Tracking Pixel Contents