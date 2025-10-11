El Jimbee tira el partido por la borda en el último minuto

El fútbol sala tiene algo que lo hace único: su imprevisibilidad. Hasta que no suena la bocina, nada está decidido. Y si no, que se lo pregunten al Jimbee Cartagena, que vio cómo en apenas veinticuatro segundos todo su trabajo se desmoronaba en el pabellón Agustín Mourís de Noia. Los de Duda ganaban 2-3 en el minuto 39, rozaban una victoria sufrida pero valiosa, y acabaron marchándose sin nada, derrotados por 4-3 tras un final que parecía imposible incluso para el más imaginativo de los guionistas. Normalmente, en este tipo de partidos el que acababa sonriendo era el conjunto cartagenero, acostumbrado a sobrevivir entre la angustia y la épica, pero esta vez el destino se volvió en su contra.

El encuentro no fue brillante por parte del cuadro portuario. Le faltó ritmo en muchos tramos. Desde el inicio se vio incómodo ante un Noia valiente, intenso y con las ideas claras, que encontró el premio a su insistencia en el minuto 5 gracias a un tanto de Altamirano. La reacción, eso sí, fue inmediata: Gon Castejón igualó en el 6’ tras una buena combinación, y Darío Gil completó la remontada en el 9’, aprovechando el desconcierto momentáneo de los gallegos. Era el mejor momento del Jimbee, que parecía tomar el control del choque, pero la sensación fue efímera.

Mellado y Motta en una acción del partido / Prensa Noia Portus

Aun así, el conjunto cartagenero nunca logró dominar el partido con autoridad. Le costó circular con fluidez, le faltó pausa en la toma de decisiones y no consiguió imponer su calidad ante un rival que, empujado por su público, nunca bajó los brazos. Fruto de esa insistencia llegó el 2-2 antes del descanso, obra de Montero, que premiaba la fe de los locales y ponía justicia a lo visto sobre la pista. El tramo final del primer tiempo dejó claro que al Jimbee le faltaba energía y frescura, incapaz de mantener una presión constante ni de enlazar varios minutos de dominio real.

En la segunda mitad, el equipo de Duda siguió sin encontrarse. Le faltó chispa, movilidad y precisión en los metros finales. El Noia fue creciendo y obligó a Chemi a multiplicarse bajo palos. El portero mazarronero, una vez más, fue determinante para mantener vivo a su equipo con intervenciones de muchísimo mérito. Durante varios minutos fue un muro infranqueable, sosteniendo a un Jimbee que se desangraba en las pérdidas y en la falta de claridad ofensiva.

A pesar de las dudas, el destino volvió a ofrecer una oportunidad al conjunto cartagenero. En el minuto 39, Mellado, con su habitual oportunismo, cazó un balón suelto en el área y puso el 2-3 que parecía definitivo. El Jimbee volvía a escribir su guion más conocido: sufrir, resistir y ganar. Pero el fútbol sala, una vez más, se encargó de demostrar que nada termina hasta que suena la bocina.

A falta de apenas 23 segundos, Thierry aprovechó un balón suelto en el área para empatar el partido (3-3). El golpe fue duro, pero el Jimbee aún tenía posesión y tiempo para al menos conservar el punto. Sin embargo, el desenlace fue aún más cruel. Con el equipo atacando con todo y buscando la última opción de victoria, un error en la circulación de Darío Gil resultó fatal: Montero recuperó el balón y, desde su propio campo, lanzó un disparo que se coló en la portería vacía justo cuando sonaba la bocina. El pabellón estalló. El 4-3 subió al marcador en el último segundo.

La imagen final del banquillo cartagenero fue el reflejo de la impotencia. Duda, inmóvil, apenas podía creer lo que había pasado. Su equipo lo tuvo en la mano, pero terminó con las manos vacías. En cuestión de segundos, el Jimbee pasó de celebrar tres puntos a lamentar una derrota que dolerá durante días.

El Jimbee cierra así su paso por tierras gallegas con un empate y una derrota. La escasa rotación y la mala suerte de un minuto fatídico obliga a una vuelta en autobús muy dura para los de Duda.n