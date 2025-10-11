El Jimbee Cartagena busca cerrar una exigente semana con un triunfo en Noia

El Jimbee Cartagena disputa este sábado (17:00 horas, Liga Sports TV) una nueva jornada liguera que le llevará hasta tierras gallegas para medirse al Noia Portus Apostoli, en el Pabellón Municipal Agustín Mourís. Será el tercer compromiso en apenas ocho días para los de Duda, que llegan al duelo tras el intenso encuentro disputado el pasado miércoles en Torrejón de Ardoz ante el Inter Movistar, donde lograron rescatar un valioso punto en el último minuto (2-2) gracias a la garra, orgullo y el carácter que caracterizan al conjunto cartagenero.

El cuadro portuario cierra en Noia una semana de muchos kilómetros, con un desgaste evidente en la plantilla. Aun así, el objetivo es claro: mantener el liderato y seguir en la zona noble de la clasificación. Los cartageneros cuentan con un partido más que sus perseguidores, por lo que la victoria se antoja vital para conservar la posición de privilegio y afrontar con tranquilidad el próximo parón de la competición que se avecina la próxima semana.

Un líder en cuadro

El principal quebradero de cabeza para Duda está en el aspecto físico. Las rotaciones más cortas de lo habitual —solo once jugadores están en Galicia— obligarán a que el resto de futbolistas den un paso adelante. Las bajas de Pablo Ramírez, Cortés, Jesús Izquierdo y Renato dejan al técnico brasileño con pocas alternativas en el banquillo.

Aun así, el equipo ha demostrado sobradamente su capacidad para sobreponerse a la adversidad. El Jimbee ha firmado hasta ahora un notable inicio de campaña, con un juego vistoso, solidario y con mucha pegada. Solo en Torrejón se vio a un equipo algo más errático en la elaboración y más castigado físicamente, pero el punto rescatado ante un rival directo dejó una lectura positiva: este grupo no se rinde nunca.

Un Noia en crecimiento

El rival, el Noia Portus Apostoli, llega en crecimiento. Tras un inicio irregular, los gallegos encadenan dos triunfos consecutivos que les han catapultado a la mitad alta de la tabla. Su objetivo inmediato es meterse en puestos de ‘playoff’, por lo que el duelo ante el líder se presenta como una oportunidad ideal para seguir escalando.

El conjunto dirigido por David Palmas ha sabido recomponerse tras la marcha de su gran referente, Pirata, el pasado verano. A base de fichajes acertados y un bloque con acento brasileño, el Noia ha recuperado la identidad que le llevó a ser una de las revelaciones de la pasada temporada. En su feudo, además, es un equipo muy competitivo, que imprime mucha intensidad y aprovecha al máximo cada error del rival.

Para el Jimbee Cartagena, el de este sábado será uno de esos partidos que suelen decidir la posición final en la liga. Ganar en una pista tan exigente como la del Noia no solo vale tres puntos, sino que refuerza la moral de un equipo que aspira a todo. Los cartageneros saben que mantener el ritmo en la parte alta puede resultar determinante de cara a los ‘playoffs’, donde el factor cancha puede marcar la diferencia.

El Jimbee quiere cerrar su minigira por el centro y norte del país con una sonrisa. Ganar en Noia significaría no solo seguir en lo más alto, sino también demostrar que este equipo está preparado para competir y sufrir, incluso en las circunstancias más adversas. Un triunfo de líder, de equipo grande que es lo que ya es el cuadro portuario.