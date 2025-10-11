Javi Rey: "El Jesús Navas es un escenario que nos favorece y no tenemos excusa"

En la previa del choque de mañana entre el FC Cartagena y el Sevilla Atlético en el Estadio Jesús Navas, el entrenador albinegro, Javi Rey, ha atendido a los medios del club para trasladar sus sensaciones. Pese a la DANA que ha afectado esta semana a gran parte de la costa de la Región de Murcia y especialmente a la ciudad de Cartagena, el técnico gallego ha afirmado que el equipo "pudo entrenar con total normalidad" en la Ciudad Deportiva José María Ferrer, ubicada en La Manga Club. "Aunque hemos tenido dificultad para acceder, los entrenamientos han sido buenos", ha comentado. "Espero que toda la gente de la Región esté bien", ha expresado.

Debido a las adversas condiciones climáticas, la rueda de prensa del viernes, previa al partido, quedó suspendida. Es por ello por lo que el técnico ha hablado esta mañana para los canales oficiales de la entidad sin presencia de periodistas. Antes de subirse al autobús que lleva al equipo a Sevilla, Rey ha adelantado que viajan 21 futbolistas. "Fran Vélez está en la última fase de la recuperación, Carrascal tiene una lesión de gravedad y el resto están todos disponibles", ha desvelado.

También ha valorado el entrenador al Sevilla Atlético. "Cada filial tiene sus señas de identidad provocado por la filosofía del club y la cantera del Sevilla es de las mejores de España. El Sevilla Atlético es un equipo competitivo con gente muy joven y algún cambio con respecto a la temporada pasada. Mucho talento, bien entrenado y con un ritmo muy alto", ha compartido.

Javi Rey ha hablado del desempeño de su equipo fuera de casa, donde aún no ha conseguido una victoria. "En Sanlúcar no fuimos capaces de adaptarnos. Pero en Antequera y Sabadell competimos bien y nos adaptamos al terreno de juego. En el partido de mañana no hay ningún condicionante en cuanto a climatologia o el terreno de juego. Creo que nos favorece ese escenario porque se parece al Cartagonova y no tenemos excusa", ha concluido el entrenador del FC Cartagena.