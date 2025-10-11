ElPozo Murcia saborea la gloria en Manzanares

ElPozo Murcia vence en Manzanares (2-3). Los de Josan González lograron hacer un partido impresionante, tal y como hicieron contra Inter Movistar, yendo siempre por delante en el luminoso. Los tantos en el primer tiempo le dieron una confianza extrema, que casi se ve truncada al final del partido, cuando los locales se pusieron a un solo gol de distancia. Al final, ElPozo Murcia supo mantener la figura, y se acabó llevando el triunfo, sumando la quinta victoria consecutiva, y sigue estando en la parte alta de la clasificación.

ElPozo Murcia llegaba a Ciudad Real con el objetivo de sumar su cuarta victoria consecutiva. Los de Josan González, después de la victoria ante Inter Movistar, afrontaban este duelo con un nivel de confianza mayor, también con una mayor presión por querer devolverle a su afición el espíritu ganador de ElPozo Murcia.

A las primeras de cambio, ElPozo Murcia logró adelantarse en el marcador. Rafa Santos fue el encargado de estrenar el marcador en la casa del Manzanares. La jugada arrancó con Ricardinho colgando un balón desde la esquina y el pivote brasileño metió la cabeza para mandar el cuero al fondo de las mallas.

Acto seguido, a los pocos minutos, el cuadro murciano logró poner el 0-2 en el luminoso. La jugada fue obra de Ricardo Mayor, quien condujo el esférico por toda la banda, y en el córner, levantó la cabeza y vio al brasileño. Dener, delante de la portería, no falló y aumentó la ventaja para los murcianos.

No todo iba a ser de color de rosa para ElPozo Murcia, ya que, en la recta final del primer tiempo, cometió un penalti sobre el Manzanares. Los locales tuvieron su ocasión ideal para recortar distancias. Dani Gabriel fue el encargado de transformar la pena máxima y poner el 1-2 en el luminoso.

Para fortuna de ElPozo Murcia, Alex García apareció para volver a poner la ventaja de dos goles en el electrónico. El pivote alicantino se quedó con el balón solo ante el guardameta y supo definir a la perfección, consiguiendo anotar el tercer tanto de los murcianos. Josan González afrontaba el descanso con tranquilidad, tras su superioridad en el marcador.

En el segundo tiempo los murcianos no volvieron a encontrar portería, aunque rozaron el cuarto gol en varias ocasiones. Edu Sousa volvió a demostrar ser uno de los mejores arqueros de la categoría, evitando que el cuadro local recortase distancias en el luminoso, y los suyos mantuviesen la distancia numérica. Es cierto que al final del encuentro, Manzanares logró poner el 2-3 en el marcador, pero no le dio tiempo a conseguir la remontada. ElPozo Murcia se llevó el triunfo en Ciudad Real, sumando su quinta victoria consecutiva.

