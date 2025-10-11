ElPozo Murcia, crecido después del clásico

Hoy Ciudad Real se viste de gala para recibir a uno de los equipos sobresalientes de la categoría, ElPozo Murcia. Manzanares tiene la dura misión de intentar derrocar al cuadro que se llevó el triunfo en el clásico del fútbol sala español, ante Inter Movistar. El duelo entre ElPozo Murcia y Manzanares se podrá seguir a través de Laliga Plus, a partir de las 18:00 horas.

El cuadro murciano se consagró el pasado sábado, después de lograr vencer al Inter Movistar, en un partido donde dejaron claras varias cosas. ElPozo Murcia tiene mucho peligro en la parte ofensiva, con la veteranía de Marcel, Gadeia y Rafa Santos, sumado al olfato goleador de Dener, la juventud de Adrián Rivera y Álex García, y al desparpajo y la explosividad de Ligeiro. Todo eso se incrementa con la seguridad que aporta Edu Sousa en la portería.

“Hay que trabajarlo, vamos a jugar contra un equipo que viene en una buenísima dinámica, haciendo muy buenos equipos, jugando contra grandes rivales y logrando resultados muy importantes, y somos conscientes de ello”, comentó el técnico de ElPozo Murcia, Josan González.

“Una cosa que hablamos siempre es que, en el día a día, tenemos que ganarnos los minutos del fin de semana. El año pasado había jugadores que tenían que jugar 26 minutos por necesidad; este, si lo hacen eso, es por decisión técnica. Este año, la competencia interna es enorme y eso hace que cuando un jugador sale y entra otro, no se note el cambio de intensidad, y nos haga madurar los partidos”, mencionó el entrenador.

El equipo tiene un nivel de satisfacción de seis sobre diez, porque el otro día hicimos un partido muy completo, pero nos fuimos con la sensación amarga de poder haber anotado dos goles más. Nosotros somos muy exigentes, estamos muy lejos de esa excelencia”, mencionó el entrenador del combinado murciano.

La realidad es que ElPozo Murcia lleva 3 encuentros consecutivos ganando, y que se sitúa en la parte alta de la tabla. Después de la dura derrota en la primera jornada de liga, el cuadro murciano ha sabido darle la vuelta y dar la cara en todos sus duelos. El tener un fondo de armario completo también ha traído mucha calma a Josan González, sobre todo, por saber que tiene a jugadores en el banquillo, capaces de solucionar las cosas en poco tiempo.

El rival de los murcianos, Quesos El Hidalgo Manzanares, llega en un buen estado de forma, no habiendo perdido ninguno de los cuatro encuentros disputados. El cuadro de Ciudad Real suma dos empates y dos triunfos en su arranque liguero. Hoy le toca jugar en su casa, con su gente, y buscará acabar con la destacada racha de ElPozo Murcia.

El gran reto de los murcianos, no solo el conseguir un título y acabar con la sequía, sino el sueño de Josan González, de ver el Palacio de los Deportes a rebosar, se consigue sumando victorias en encuentros como este. Después de sumar 3 triunfos seguidos, incluida la victoria ante Inter, lograr ganar ante Manzanares supondrá que la afición se vuelve mucho más con el equipo y tenga ganas de ir al Palacio cada encuentro.