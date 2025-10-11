El crédito del Real Murcia y de Joseba Etxeberria, en juego

Lleva el Real Murcia cinco jornadas sin ganar. El equipo construido para comandar el Grupo II de Primera RFEF anda ahora mismo coqueteando con el descenso. Seis puntos en seis jornadas han hecho saltar las alarmas a las primeras de cambio. Solo las mejores sensaciones de hace una semana ante el Sevilla Atlético evitaron agrandar la crisis, sin embargo, sin victorias, no solo los aficionados andan con la mosca detrás de la oreja. El propio presidente grana no acabó nada contento después del último empate en Nueva Condomina.

Sin victorias y sin gol, el Real Murcia de Etxeberria está dinamitando a pasos acelerados su crédito, y eso que las expectativas veraniegas eran altas. De ahí la necesidad de ganar esta tarde en el campo del Tarazona. De ahí que el técnico esté ya en el disparadero. Necesita sumar de tres el Real Murcia como sea. Aunque ahora mismo ni el juego es el esperado ni los resultados son los que querría el murcianismo, el triunfo es la prioridad. Y para que ese éxito llegue, la plantilla de Etxeberria tendrá que dar un paso al frente en todas las líneas. Tienen que demostrar mayor seguridad defensiva y tienen que empezar a verse las prestaciones de los jugadores de ataque, futbolistas por los que se ha hecho un gran esfuerzo económico.

Solo una portería a cero

Hasta seis goles ha encajado un Real Murcia que incluso ha agotado ya la bala del cambio de portero. Solo en el choque de la segunda jornada ante el Torremolinos lograron los murcianistas mantener la portería a cero. Todos los demás rivales se han aprovechado de su gran debilidad defensiva, y si la cosa no ha ido a peor ha sido por las paradas salvadoras de Gazzaniga. Aunque Gazzaniga ahora mismo no es el meta titular. Desde hace dos jornadas juega Piñeiro y todo parece indicar que mantendrá la confianza de Etxeberria pese a que el pasado fin de semana aportó más inseguridad que seguridad.

Dijo ayer Etxeberria que hoy no habría muchos cambios respecto a la jornada anterior. Eso le llevaría a mantener su apuesta de tres centrales -Mier, Alberto y Andrés-, con Cristo Romero y David Vicente por banda. Tampoco se esperan cambios en el centro del campo, con Sekou acompañando a Moyita, y eso que Sekou ha dejado más sombras que luces, pero es que no hay más que rascar para la posición de pivote.

Álvaro Bustos es la novedad en la convocatoria. Habrá que ver si el extremo está para jugar de inicio o si el técnico prefiere reservarlo para evitar problemas mayores. En este último caso, con Flakus como indiscutible en el centro del área, la novedad podría ser la presencia de Palmberg en la mediapunta, lo que premiaría sus goles ante el Villarreal B y frente al Sevilla Atlético. La zona ofensiva la completaría Ekain, quien todavía está lejos de tener el protagonismo que se esperaba cuando se anunció su fichaje.

El Real Murcia se enfrenta a un Tarazona que suma siete puntos. En su estadio ha ganado al Antequera y ha empatado con el Marbella. El pasado fin de semana fue goleado en el Cartagonova (3-0).