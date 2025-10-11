El Caesa Cartagena, a por su segunda victoria

El Grupo Caesa Seguros FC Cartagena Club Baloncesto recibirá hoy al colista Alimerka Oviedo con el objetivo de mantenerse fuerte en casa y lograr la segunda victoria de la temporada en la Primera FEB. Este partido de la tercera jornada de la segunda categoría nacional comenzará a las siete de la tarde y se jugará en el Palacio de los Deportes de Cartagena. El equipo albinegro buscará su segundo triunfo del curso después de la victoria lograda en la primera jornada de la liga. Ante el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma, el Caesa Cartagena aprovechó su condición como local para ganar por 72-70. Una semana después caían por 90-73 en la pista del Súper Agropal Palencia.

El Cartagena tiene un compromiso más asequible en esta tercera jornada. Hoy se mide a un Oviedo que cierra la clasificación después de perder sus dos primeros encuentros. El Movistar les superó por 87-101, mientras que el Leyma Coruña les ganó por 87-72..