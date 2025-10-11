El atletismo ‘llega a las calles’ de 10 municipios con motivo del centenario de la FAMU

Este jueves tuvo lugar la presentación del programa ‘Atletismo en la Calle’, proyecto impulsado por la Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU), en el marco de su centenario, con el objetivo de llevar este deporte más allá de las pistas.

El Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem) fue testigo de un acto al que acudían representantes de los 10 municipios que albergará dicha iniciativa durante los últimos meses del año. También lo hacía el director general de Deportes, Fran Sánchez, y algunos de los más importantes nombres del atletismo murciano en la actualidad, como Mariano García, Miguel Ángel López, Manuel Bermúdez y Sergio López.

El atleta Miguel Ángel López durante su intervención. / Juan Carlos Caval

Hasta tres jornadas se han disputado hasta el momento, desarrollándose el pasado 26 de agosto en Las Torres de Cotillas, y de manera más reciente en Cieza, el 27 de septiembre, y Alcantarilla, el sábado 4 de octubre. Por delante, Yecla -25 de octubre-, Murcia -2 de noviembre-; Molina de Segura -9 de noviembre-; Águilas -15 de noviembre-; Cartagena -29 de noviembre-; Lorca -20 de diciembre- y Caravaca de la Cruz -21 de diciembre-. Los asistentes podrán participar en modalidades como carrera de vallas, salto de altura, marcha o lanzamiento de peso, en una actividad totalmente gratuita.

El director general de Deportes, Fran Sánchez, durante su intervención. / Juan Carlos Caval

Asimismo, dicho acto suponía la puesta de largo de otra de las citas más importantes en el marco del centenario de la federación, el Gran Premio Centenario FAMU que tendrá lugar el próximo 2 de noviembre. La Avenida Primo de Rivera, frente a la Cárcel Vieja, acogerá una jornada que comprenderá la disputa de hasta dos Campeonatos de la Región de Murcia, sobre un circuito de 500 m. homologado por la Real Federación Española de Atletismo. Estarán en juego los títulos regionales de milla en ruta, así como de marcha en ruta de promoción. Pruebas incluidas en calendario nacional, que contarán abiertas las inscripciones para todos los atletas participantes con licencia FAMU y/o RFEA, a través del Call Room RFEA, hasta el miércoles 29 de octubre a las 20.00 horas.

No solamente se desarrollará también el 2 de noviembre la jornada de ‘Atletismo en la Calle’ en la capital, sino que tendrá igualmente lugar la entrega de premios del concurso de fotografía ‘100 Años de Atletismo en la Región de Murcia’, convocado por la FAMU con la premisa de homenajear la historia, evolución y valores del atletismo en nuestra región. La fotografía ganadora recibirá un premio de 200 euros, con 100 euros para el segundo premio y 50 euros para el tercero.

Las bases de participación y los reglamentos de las competiciones, en la web: https://www.famu.es/circulares/