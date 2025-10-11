Fútbol
El Alhama ElPozo, a mantener su subidón en este inicio liguero
El equipo murciano visita al Espanyol con la moral por las nubes tras dos victorias seguidas
El Alhama ElPozo juega esta tarde (16.30 horas) en la Ciudad Deportiva Dani Jarque ante el Espanyol de Barcelona, en lo que será la séptima jornada de liga en la Primera División Femenina. El equipo alhameño llega con la moral por las nubes tras haber ganado los dos últimos encuentros lo que le ha colocado el la octava posición con ocho puntos. La pasada jornada derrotó en Pinatar Arena al Deportivo de La Coruña. El equipo alhameño quiere seguir la racha a costa del Espanyol, un equipo que ocupa la penúltima posición con tres puntos merced a tres empates. La pasada jornada sucumbió ante el Sevilla. Las alhameñas han marcado ocho goles por dieciséis encajados, mientras que las pericas han marcado tres y encajado diez. Nuria Martínez comentaba que «ahora mismo el equipo está muy bien, estamos contentas de como están saliendo las cosas y todas sabemos cuál es nuestro objetivo».
