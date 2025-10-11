Fútbol
El Águilas se despide de su estadio frente al Antoniano
El Águilas FC disputa su último partido en casa (18.30) antes de una secuencia de cuatro choques jugando fuera de El Rubial. Será frente al Atlético Antoniano, encuentro que precederá a las salidas contra el Xerez, Atlético Malagueño y Puente Genil debido a la resiembra que se realizará en el estadio costero a partir del próximo lunes.
Para la cita de esta tarde está pendiente de la evolución de hasta cuatro jugadores, Antonio Sánchez, Seth Vega, Chris Martínez y Javi Pedrosa, todos ellos arrastran molestias que no les aseguran poder estar disponibles.
Todo apunta a un once formado por Salcedo; Terranova, Uri, Ebuka, Ángel; Mario Abenza, Keita; Pipo, Kevin Manzano; Aitor y Chris Martínez.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Sigue en directo el avance de la dana Alice en la Región de Murcia
- Calles cortadas, clases suspendidas y un techo caído en Murcia por las lluvias
- Estas son las carreteras cortadas por las lluvias en la Región de Murcia
- Máxima alerta por lluvias en la Región el viernes: elevan a rojo el aviso en algunas zonas
- La Región de Murcia, en vilo por la dana Alice
- Primera tienda en Murcia del supermercado-outlet que vende ofertas de primeras marcas, Primaprix: el local está junto a la Ciudad de la Justicia
- Suspendidas las clases en el Campo de Cartagena y Mazarrón ante el aviso rojo por lluvias torrenciales
- Investigan a dos empresarios de Puerto Lumbreras por la sustracción ilegal de más de 50 millones de litros de agua