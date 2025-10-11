Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol

El Águilas se despide de su estadio frente al Antoniano

Aspecto del césped del Centenario El Rubial. | JAIME ZARAGOZA

Aspecto del césped del Centenario El Rubial. | JAIME ZARAGOZA

Jaime Zaragoza

El Águilas FC disputa su último partido en casa (18.30) antes de una secuencia de cuatro choques jugando fuera de El Rubial. Será frente al Atlético Antoniano, encuentro que precederá a las salidas contra el Xerez, Atlético Malagueño y Puente Genil debido a la resiembra que se realizará en el estadio costero a partir del próximo lunes.

Para la cita de esta tarde está pendiente de la evolución de hasta cuatro jugadores, Antonio Sánchez, Seth Vega, Chris Martínez y Javi Pedrosa, todos ellos arrastran molestias que no les aseguran poder estar disponibles.

Todo apunta a un once formado por Salcedo; Terranova, Uri, Ebuka, Ángel; Mario Abenza, Keita; Pipo, Kevin Manzano; Aitor y Chris Martínez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents