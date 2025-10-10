El UCAM Murcia regresa a su hábitat favorito de la pasada campaña

El UCAM Murcia CB encontró la pasada temporada su hábitat favorito lejos del Palacio de los Deportes. El equipo batió el récord histórico en ACB de triunfos fuera de casa, con nueve. Sin embargo, los múltiples errores ante su afición le condenaron a quedarse fuera de los play off y a ocupar la novena plaza en la clasificación final. En el nuevo curso, que arrancó ofreciendo una gran imagen ante el MoraBanc Andorra que le ha concedido el privilegio de ser el líder de la competición durante esta semana, tiene a las primeras de cambio dos exámenes consecutivos lejos de Murcia, donde deberá ratificar la consistencia que ofreció en la jornada inaugural.

Tres partidos fuera en las cinco primeras jornadas

El calendario deparó que en las cinco primeras jornadas el equipo universitario tenga que jugar tres encuentros fuera, dos de ellos consecutivos, mañana sábado en Girona y una semana después en Tenerife. Para empezar rinde visita al conjunto gerundés en un pabellón Fontajau donde triunfó el año pasado (75-82), pero donde cayó en los dos cursos anteriores. Después, en la segunda vuelta, ya con Moncho Fernández en el banquillo de los catalanes, los murcianos perdieron por 64-76 en uno de esos partidos para olvidar que firmaron en el Palacio.

Moncho Fernández, con los jugadores del Girona en un tiempo muerto. | ACB PHOTO / ACB

Los de Sito Alonso se encontrarán en Girona a un rival que perdió en la jornada inaugural en la pista del recién ascendido Recoletas Burgos (97-79). Solo el ex del Joventut Pep Busquets, con 26 puntos, brilló en un duelo muy pobre del equipo que preside y es propietario Marc Gasol. Derek Needham, un base de 35 años que ha llegado desde el Besiktas turco y que debe ser el timón de la plantilla, estuvo fuera de un choque donde perdió cinco balones. El único de los nuevos fichajes que tuvo una actuación discreta fue el escolta Otis Livingston (13 puntos), ex del Galtarasary , mientras que en el juego interior se salvó el pívot argentino Juan Fernández (11 puntos y 5 rebotes). Otros de los refuerzos, José Ignacio Vildoza, Nikola Maric y Martinas Geben, estuvieron muy lejos de lo que se espera de ellos en Girona.

Pista casi maldita

Una semana después, el sábado 18, tres días después del estreno en casa en la Fiba Europe Cup ante el Rilski Sportist búlgaro (miércoles 15, 20:30 horas), el conjunto murciano visitará a La Laguna Tenerife (20:00 horas), una pista que históricamente se le da mal y un rival frente al que solo ha logrado diez triunfos en veintisiete enfrentamientos. Además, el último de ellos en el Palacio estuvo marcado por el final polémico que provocó las protestas del club universitario que en estos momentos están en el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Los murcianistas no regresarán al Palacio en ACB hasta el domingo 26 (12:30 horas), que será cuando reciban al Baskonia, un rival de Euroliga, para una semana después volver a jugar fuera contra uno de los grandes de la competición, el Barça (domingo 2 de noviembre, 17:00).