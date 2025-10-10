Sevilla Atlético y FC Cartagena, dos equipos con igualdad máxima

El FC Cartagena afronta este domingo (16.30 horas, La Liga Plus y Football Club) una nueva salida en el campeonato nacional liguero de la Primera Federación. Al cuadro que dirige Javi Rey le toca visitar el campo Jesús Navas, donde le espera un Sevilla Atlético con el que mantiene un historial de enfrentamientos tan amplio como equilibrado. En total, ambos conjuntos se han medido en 22 ocasiones, todas ellas en Segunda División B, con un balance de 8 victorias para el filial sevillista, 7 empates y 7 triunfos para el equipo albinegro. El choque de este fin de semana será, por tanto, el primero que se dispute en la Primera Federación, la actual tercera categoría del fútbol español, que puede asociarse a la antigua Segunda B, con las diferencias existentes de formato y nivel de clubes al ser la mitad.

Los partidos entre hispalenses y cartageneros suelen tener un denominador común: la igualdad y los marcadores cortos. De hecho, cuando el Sevilla Atlético ha actuado como local, los precedentes dejan un balance ligeramente favorable a los andaluces, con 5 victorias, 3 empates y 3 derrotas. El primer duelo en territorio sevillano, en la temporada 2001-02, se resolvió con un 0-1 para el Cartagena con gol de Artigas, mientras que un año después firmaron un 0-0. En 2004-05 llegó la primera alegría para los hispalenses (2-0), aunque el cuadro portuario respondió en la campaña siguiente con un 1-2, con los tantos de dos míticos como son Natalio y Sabino.

La victoria más amplia de la serie fue en 2006-07, con un 3-0 local. Tras seis años sin verse las caras, en 2012-13 firmaron un entretenido 2-2, seguido de un nuevo triunfo visitante por 0-1 al curso siguiente, en el que Fernando desde el punto de penalti desequilibró la balanza. En 2014-15 el filial recuperó terreno con un 2-0, y en 2015-16 hubo reparto de puntos (1-1). En su reencuentro de 2018-19, el Cartagena se llevó el gato al agua con un 0-1 gracias al gol de Rubén Cruz, aunque en el último precedente, en 2019-20, el marcador favoreció al Sevilla Atlético por 1-0. Lo cierto es que los últimos tres enfrentamientos entre ambos se saldaron con un empate y dos triunfos sevillanos, por lo que desde 21 de octubre de 2018 no vence el Cartagena. Pasado mañana se buscará romper esa racha.

Más allá de la estadística, el contexto no invita al optimismo para el cuadro portuario. El conjunto que dirige Javi Rey no gana fuera del Cartagonova desde hace más de un año, concretamente desde el 30 de septiembre de 2024, en Santander, en el debut de de Jandro Castro como técnico albinegro. Desde entonces, además de pasar otro técnico entre medias hasta llegar a hoy, los desplazamientos con cada uno de los entrenadores, se han convertido en una losa. Esta temporada el equipo que muestra dos caras ligeramente opuestas y con matices, pero es cierto que en casa sí que se está mostrando más resolutivo y fuera muestra más fragilidad.

Chiki, celebrando el 2-0 en el partido ante el Tarazona en el estadio Cartagonova. / | IVÁN URQUÍZAR

En este arranque de campeonato, el Cartagena no ha logrado ofrecer una buena versión como visitante. En Antequera dominó por momentos sin llegar a controlar el encuentro; en Sabadell y Sanlúcar de Barrameda, las sensaciones fueron aún peores. La visita a Sevilla será, por tanto, una nueva oportunidad para romper una racha negativa y confirmar la recuperación de un conjunto que en casa sí ha demostrado solvencia.

El Jesús Navas dictará sentencia este domingo. Con una historia de enfrentamientos marcada por la igualdad y los resultados ajustados, todo apunta a un duelo de ritmo contenido, pocos goles y máxima tensión. El Cartagena tiene ganas de ganar ya como visitante.

Gastón Valles, al Unionistas de Salamanca

Por otro lado, el delantero uruguayo Gastón Valles, exjugador del FC Cartagena, ha firmado por Unionistas de Salamanca, conjunto del Grupo I de Primera Federación. El atacante de 24 años afronta así una nueva etapa en el fútbol español tras una temporada complicada en el club albinegro, en la que solo pudo anotar tres goles en Liga, fue el delantero titular en la mayoría de encuentros, pero no pudo evitar el descenso del equipo portuario.

Gastón Valles llegó a Cartagena, cedido por el Espanyol, con la expectativa de ser una referencia ofensiva, y aunque dejó destellos de calidad y entrega, su rendimiento, al igual que el del conjunto portuario en general, quedó lastrado por una campaña desastrosa en lo colectivo. El uruguayo buscará ahora reencontrarse con su mejor versión en un proyecto ambicioso como el de Unionistas, donde espera recuperar la confianza y el protagonismo. Los caminos de ambos clubes solo podrían cruzarse de nuevo en un hipotético playoff de ascenso a Segunda División.