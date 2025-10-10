El Real Murcia, ante el desafío del pequeño fortín en Tarazona

El Real Murcia ha iniciado la temporada con una mala racha de resultados y una sequía cara a puerta que comienza a ser preocupante, pero el escenario que visitará esta jornada no parece el más indicado para romper las estadísticas en ninguna de estas dos parcelas. Y es que el conjunto grana visita mañana (16.15 horas, LaLiga+) uno de los estadios más pequeños, si no el que más, de toda la Primera Federación. La casa del SD Tarazona es coqueta, modesta y familiar, aunque también un humilde fortín que pocos son capaces de conquistar en la categoría de bronce.

De hecho, el Tarazona, que rozó el play off de ascenso a Segunda División la pasada campaña en el grupo I al finalizar en la sexta posición a cinco puntos del Nástic, por lo que se podría haber enfrentado a los granas en la primera ronda de las eliminatorias, tan solo cayó derrotado en tres ocasiones en su casa el pasado curso. Misma tendencia que parece mantener también este año, puesto que ni el Antequera (1-0) ni el Marbella (0-0) tampoco han logrado ganar en lo que llevamos de temporada. Un cóctel que puede que no le siente del todo bien a un Real Murcia necesitado de goles, pero sobre todo de puntos en su visita a una de las poblaciones más pequeñas de la Primera Federación.

Joao Pedro Palmberg, centrocampista del Real Murcia, durante un entrenamiento este curso. / | PRENSA REAL MURCIA

La localidad aragonesa, que se encuentra algo más cerca de Soria que de Zaragoza, cuenta con un censo de 10.864 habitantes y su estadio, el Municipal de Tarazona, apenas tiene una capacidad para unos 2.500 espectadores -donde algunos aficionados presencian los partidos incluso de pie-. Se trata de un complejo deportivo reformado para cumplir con las normas que exige la categoría, y que en 2023 instaló césped natural. Además, su aforo representa el 23% de la población total de la localidad.

«Si esa proporción la tuvieran Alicante o Murcia, por citar dos ciudades participantes, sus estadios tendrían un aforo de 82.505 y 109.162 espectadores, respectivamente», publicaba la RFEF a través de sus canales oficiales este verano sobre la localidad aragonesa.

La plantilla del Tarazona la pasada jornada en su partido en el Cartagonova. / Iván Urquizar

A pesar de que la pasada jornada cayó goleado en el Cartagonova ante el FC Cartagena (3-0), el Tarazona ha firmado un arranque de curso en el que ha mostrado ser un equipo difícil de superar y capaz de sacar puntos tanto fuera de casa como a domicilio. De hecho, tras la disputa de las primeras seis jornadas cuenta con uno más que el Real Murcia en su casillero, al ocupar la decimotercera posición con siete, y afronta su tercera campaña consecutiva en Primera Federación. La única diferencia es que este año se encuentra encasillado en el grupo II, ya que en sus dos anteriores cursos en el grupo I fue capaz de lograr la permanencia y de rozar el play off de ascenso un año más tarde.

Por su banquillo han pasado Javi Moreno, actual entrenador del Intercity, Molo, quien fuera entrenador del Águilas y el UCAM Murcia, y con el que consiguió la permanencia en Primera Federación, y ahora es Juanma Barrero, ex del Mérida y Atlético Baleares, el que afronta su segunda campaña tras el éxito del pasado ejercicio.

Un exgrana en su plantilla

De hecho Barrero cuenta en su plantel con un jugador que vistió la camiseta del Real Murcia hace un par de temporadas. Y es que los granas se volverán a reencontrar con el centrocampista Imanol Alonso, quien en la temporada 2023-2024 sufrió una fractura de peroné más lesión de ligamento en su tobillo derecho y no pudo participar en toda la segunda vuelta cuando parecía hacerse un hueco en el equipo. La pasada campaña formó parte de las filas del Alcorcón y ahora se encuentra en un Tarazona con el que ha participado en todas las jornadas, dos de ellas como titular.