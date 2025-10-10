Carreras populares
La Media Maratón de Molina, el domingo 19 con un amplio programa
La VII Medio Maratón y 11K Rural de Molina de Segura 2025 se celebrará el domingo 19 de octubre, a partir de las nueve y media de la mañana, con salida y meta en Parque de la Compañía. El recorrido transcurre por zonas urbanas y rurales del municipio, y el programa del evento también incluye carreras infantiles con categorías que abarcan desde la categoría chupetas hasta cadete, así como una caminata senderista de once kilómetros abierta a todo el público. Las inscripciones cuestan entre 18 y 10 euros y se pueden formalizar en www.famu.es. Los dorsales podrán recogerse el sábado 18, de 9:00 a 14:00, en el Pabellón Serrerías, y el domingo en la zona de salida.
