Juan Carlos Abellán, bronce en pértiga en el Nacional de Autonomías

Juan Carlos Abellán, del UCAM Atlética Alcantarilla, fue el único medallista de la Región en el Campeonato de España CESA de Federaciones Autonómicas sub-16, que se celebró en La Nucía, donde logró un bronce en salto con pértiga con un mejor salto de 3,92 metros. Asimismo, se registraron dos nuevas plusmarcas regional, una de ellas en relevo 4x100, donde Abellán participó en un cuarteto que completaron Gonzalo García, Pablo Hidalgo y Jesús González, que marcaron en la final B un registro de 44:33; y la otra, en 100 metros vallas a cargo de Gonzalo García, que estableció un tiempo de 13:73.