La Federación Murcia de Atletismo pondrá colofón a sus 100 años con un trofeo en Murcia

La Federación de Atletismo de la Región de Murcia está de aniversario. Y no es una efeméride cualquiera. En 2025 ha cumplido cien años. Y para rematar una serie de actos que se han venido celebrando para conmemorarlo, el próximo 2 de noviembre, en la Avenida Primero de Rivera de Murcia, frente a la Cárcel Vieja, en el mismo escenario donde se celebró la primera prueba oficial en la Región, se llevará a cabo el Gran Premio Centenario FAMU, al que se unirá una jornada del programa ‘Atletismo en la Calle’ que ha pasado ya por tres municipios de la Región y que alcanzará hasta diez.

Con los mundialistas en Tokio 2025 Miguel Ángel López Nicolás, Manuel Bermúdez Jiménez y Mariano García García, así como el velocista subcampeón de España este año Sergio López Barranco como testigos, se llevó a cabo en el Centro de Cualificación Turística el acto de presentación, donde estuvieron presentes concejales de gran parte de los municipios implicados en el programa de promoción, así como el director general de Deportes de la Comunidad Autónoma, Fran Sánchez.

El Gran Premio Centenario FAMU se desarrollará sobre un circuito de 500 metros, homologado por la Federación Española. Allí se disputarán dos pruebas, una de la milla en ruta y otra de marcha para las categorías de promoción. Ambas están incluidas en el calendario nacional y también pondrán en juego los títulos regionales.

Diez municipios reciben 'Atletismo en la Calle'

Asimismo, el programa ‘Atletismo en la Calle’ está abierto a todos los públicos. Los asistentes a estas jornadas que ya han pasado por Cieza, Las Torres de Cotillas y Alcantarilla, tienen la oportunidad de realizar carreras de vallas, salto de altura, marcha o lanzamiento de peso, entre otras especialidades, de forma totalmente gratuita. Las siguientes citas están programadas en Yecla (25 de octubre), la mencionada de Murcia (2 de noviembre), Molina de Segura (9 de noviembre), Águilas (15 de noviembre), Cartagena (29 de noviembre), Lorca (20 de diciembre) y Caravaca de la Cruz (21 de diciembre).

«Hemos elegido la Avenida Primo de Rivera para celebrar el Gran Premio porque fue el lugar donde se celebró la primera carrera oficial en la Región, donde están los orígenes del atletismo, y que en su momento atrajo a mucho público y dio paso a la creación de la Federación Murciana por parte de Miguel Ángel Cremades y Manuel García Calvo», dijo Antonio Jesús Cutillas, presidente de la territorial desde el año 2024 y que también fue atleta.

Antonio Jesús Cutillas Bermúdez, presidente de la Federación Murciana de Atletismo, durante el acto de presentación / Juan Carlos Caval

La presencia de López, Bermúdez, García y Barranco está garantizada en esa jornada e incluso alguno de ellos, como los dos últimos, se pueden animar a participar en la milla. «Si Mariano la hace, yo también», decía entre bromas el velocista de Aljucer afincado en Alcantarilla. «Ellos son la punta del Iceberg de tantos y tantos atletas que hoy en día practican en nuestra Región», dijo en alusión a los cuatro internacionales Cutillas, de los que añadió que «en ellos se ven representados los jóvenes». Miguel Ángel López, marchador campeón del mundo y europeo y duodécimo en Tokio, por su parte, quiso «animar a todos los ciudadanos de la Región, especialmente a los más pequeños, a que acudan el domingo 2 de noviembre a esta jornada que seguro que les va a gustar».

Miguel Ángel López Nicolás, durante la presentación del Gran Premio Centenario FAMU / Juan Carlos Caval

Asimismo, el director general de Deportes, Fran Sánchez, afirmó que «es una gran iniciativa sacar el atletismo a la calle con motivo del centenario de la Federación», apuntando también que la Comunidad Autónoma ha colaborado con 60.000 euros en el programa, y recordar que «tenemos en marcha el programa Los Ángeles 2028 para apoyar a todos esos deportistas de la Región que pueden estar en los próximo Juegos Olímpicos, donde queremos que sean muchos los que estén representando a la Región de Murcia».

Fotografía, documental y libro

También con motivo del centenario la Federación lanzará próximamente un documental que recorrerá los cien años de historia, con entrevistas a protagonistas, además de complementar el libro que se publicó con motivo de los 75 años. Y, además, está en marcha un concurso de fotografía denominado ‘100 Años de Atletismo en la Región de Murcia’, cuyos premios se entregarán también el domingo 2 de noviembre. El autor de la fotografía ganadora recibirá 200 euros, con 100 para el segundo premio y 50 para el tercero.