La Comunidad otorga 75.000 euros de ayuda al Murcia y Cartagena

El Gobierno de Murcia concederá sendas subvenciones de 75.000 euros a los dos clubes de la Región de Primera Federación, el Real Murcia y el Cartagena, cuando hasta ahora no las había para la tercera categoría del fútbol español.

«Son los grandes referentes del fútbol regional, que trascienden lo meramente deportivo, y mucho más que dos clubes y orgullo de esta comunidad», indicó su presidente, Fernando López Miras.

El del Murcia, Felipe Moreno, dijo que se van «a dejar la piel para dejar en lo más alto a Murcia y al Real Murcia» y su capitán, el muleño Pedro León, dijo que para los jugadores es «un honor llevar a la región por toda España» y que lo darán «todo para hacer sentir orgullo de la tierra que tenemos».

«Esta es una ayuda que transmite confianza, en nuestro caso, tras un descenso, y se agradece sabiendo la responsabilidad que tenemos, la de representar a la región con la mayor dignidad posible», aseguró el director general cartagenero.

«Llevaremos el logo de la región a lo más alto y pretendemos que los cartageneristas se sientan orgullosos de nosotros. Estoy ansioso por volver aquí y poder celebrar un derbi en el fútbol profesional y esperamos que la campaña siguiente se doble la subvención», comentó el yeclano Alfredo Ortuño, capitán del equipo portuario.

Las ayudas se enmarcan en la línea del Plan Estratégico de Subvenciones 2025, destinada a la promoción de equipos deportivos y deportistas de la Región de Murcia de máxima categoría nacional. Se trata de subvenciones excepcionales y directas, justificadas por razones de interés público, social y deportivo, ya que ambos clubes son los únicos representantes de la Región en esta categoría del fútbol español.

Así, la Comunidad ha tenido en cuenta que la participación de estos equipos favorece el desarrollo del deporte regional, genera referentes para los jóvenes deportistas y contribuye a la proyección nacional de la Región de Murcia. Asimismo, ha valorado el papel de las canteras de ambos clubes, que reúnen a cientos de menores en distintas categorías y fomentan valores como el trabajo en equipo y la vida saludable.