El UCAM Murcia U22, con una plantilla plagada de jugadores en edad júnior

La nueva Liga U22 nace esta temporada promovida por el Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Baloncesto coincidiendo con la fuga de jóvenes talentos nacionales a Estados Unidos. Con el fin de dar oportunidad de poder estudiar una carrera universitaria, algo que el UCAM Murcia CB ya hacía desde hace tiempo, y de competir con las mejores canteras del país, se ha creado una competición en la que estará inmerso el filial universitario con una plantilla de dieciséis jugadores, de los que siete son murcianos criados en la cantera del club, junto a un argentino, un brasileño, dos checos, un eslovaco y un holandés, además de otros tres españoles. La gran mayoría de ellos están aún en edad júnior (nacidos en 2008 y 2009).

Darío Parra, jugador del UCAM Murcia U22 / UCAM Murcia CB

Bajo la dirección de Nino Solana, el UCAM competirá en el grupo B, donde debutará mañana viernes en el pabellón Príncipe de Asturias a partir de las ocho y media de la tarde. El técnico, que lleva varios años en la cantera universitaria y que con anterioridad estuvo en Cartagena y Jairis, entre otros clubes, además de ser seleccionador regional, tiene la misión de que crezcan como jugadores. El argentino Lee Aaliya y el brasileño Joao Neves -este último debutó el curso pasado en ACB- son los nombres más llamativos, pero no los únicos.

En el puesto de base, el santomerano Fernando Ramírez, internacional en categorías inferiores, y el molinense Álex López, ambos de la generación de 2008, c omparten puesto con el eslovaco Matus Rybar (2009), quien lleva varias campañas en Murcia.

El argentino Lee Aaliya, en su presentación con Palmer Mallorca tras su cesión el pasado curso. / L.O.

El albaceteño de La Roda Diego Berruga (2008), quien también llegó al club hace unos años, el mencionado Joao Neves (2008), quien también está en dinámica del primer equipo, el valenciano Darío Lozano (2008), que procede del Godella de Tercera FEB y que con anterioridad jugó en el Valencia Basket, y el holandés Jason Mettes (2009), una de las novedades, son los escoltas a las órdenes de Solana.

Desde la República Checa ha llegado Matej Sklenarik (2009), internacional sub-17 con su país, un alero que compartirá posición con tres jugadores de la casa, los molinenses Pablo Sevilla (2007), internacional sub-18 de 3x3, y Alejandro Lozano (2008), y el torreño Darío Parra (2009), quien este pasado verano disputó el Eurobasket con la selección sub-16 y que es una de las más firmes promesas universitarias.

En las posiciones interiores, con Lee Aaliya (2004) pudiendo jugar en esta competición en las dos, el checo Samuel Nohel (2008), el jugador de Santo Ángel José Tomás Martínez (2005) y Santiago Esono (2009), nacido en Guinea Ecuatorial pero afincado en la Región y que no comenzó a jugar hasta edad cadete en Yecla, son los ala pívots, mientras que como ‘cinco’ específico ha llegado desde el Real Betis Marco Considine Jiménez (2009), compañero de Parra en el Europeo sub-16.

Uno de los atractivos de esta competición, en la que está inscrito el murciano Izan Almansa con el Real Madrid aunque el pasado domingo disputó el primer encuentro de ACB con la primera plantilla, es que todos los partidos, que se jugarán en su mayoría los viernes por la noche, serán transmitidos a través de Youtube y también habrá uno por jornada en Teledeporte.

La plantilla

Bases

Fernando Ramírez 1,85

Matus Rybar 1,95

Álex López 1,87

Escoltas

Diego Berruga 1,90

Joao Neves 2,02

Darío Lozano 1,96

Jason Mettes 1,97

Aleros

Pablo Sevilla 1,97

Alejandro Lozano 1,96

Darío Parra 2,01

Matej Sklenarik 2,00

Ala pívots

Samuel Nohel 2,06

José Tomás Martínez 2,04

Santiago Esono 1,94

Pívots

Lee Abraham Aaliya 2,05

Marco Considine 2,12