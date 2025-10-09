Las rotaciones de Javi Rey, un rompecabezas que siempre encaja en el FC Cartagena

Adivinar el once del FC Cartagena se ha convertido en una tarea digna de un pitoniso. Cada semana, el técnico gallego Javier Rey presenta un equipo distinto, con matices, sorpresas y giros que mantienen a la afición —y a los rivales— en vilo hasta el último instante. Su política de rotaciones ha borrado de un plumazo el concepto de ‘titular fijo’ en el Cartagonova. Pero lo más llamativo es que, de momento, le está saliendo bien.

Rey, que llegó al banquillo albinegro con fama de técnico meticuloso y dialogante, ha optado por una estrategia que pocos entrenadores se atreven a mantener durante tantas jornadas consecutivas: tener a toda su plantilla enchufada. Lo hace a base de minutos, de oportunidades y de una gestión de vestuario que ha devuelto la competitividad interna. Nadie se siente olvidado, y eso, en una temporada larga y exigente, puede marcar la diferencia.

Hasta el momento, casi todos los futbolistas del conjunto cartagenero han disfrutado de minutos. Los únicos que no han podido tener la oportunidad son los que han estado lesionados. Esa sensación de meritocracia se respira en el vestuario y se nota sobre el césped.

El resultado de esta política está siendo, por ahora, inmejorable. Los jugadores que entran desde el banquillo cumplen, los que regresan al once mantienen el nivel, y el equipo compite con fiabilidad, más allá de quién juegue. Desde la portería hasta la delantera, cada línea presenta un debate abierto que dificulta cualquier intento de acertar la alineación previa a cada jornada. Que Iván Martínez dejara la portería a cero, Pablo de Blasis hiciera el partido que hizo y que Ortuño viera puerta el pasado fin de semana le dio la razón al preparador gallego.

El debate bajo palos

La portería parecía, hasta hace poco, el único puesto sin discusión. Lucho García había jugado todos los minutos del campeonato, con actuaciones sólidas y sin grandes errores. Sin embargo, el pasado domingo, ante el Tarazona, Javi Rey sorprendió dando la titularidad a Iván Martínez. El ex de Unionistas respondió con una actuación sobria, sin sobresaltos, dejando su portería a cero y demostrando que está preparado para cuando el equipo lo necesite.

Ahora se abre la incógnita: ¿repetirá Iván o regresará Lucho? Lo lógico sería pensar que el portero colombiano retomará su puesto bajo los palos ante el Sevilla Atlético, pero la decisión no deja de tener su carga simbólica. Si algo ha dejado claro el entrenador es que nadie tiene el puesto asegurado. Premiar el trabajo de los que aprietan desde atrás también forma parte de su plan. Juegue el que juegue, está cumpliendo.

Lucho García en un entrenamiento / Prensa FC Cartagena

Una defensa sin dueño

La defensa está teniendo rotación por los costados, pero se está mostrando, debido a las lesiones en el centro de la zaga. Mientras se espera el regreso de Fran Vélez, lesionado, el técnico está probando distintas combinaciones en los laterales. En el perfil derecho se disputa un pulso atractivo entre Dani Perejón y Marc Jurado, dos futbolistas de perfil distinto pero rendimiento alto. En el eje central, Rubén Serrano e Imanol Baz están sin competencia y por eso no fallan, mientras que Nacho Martínez parece haber asegurado su puesto en el carril izquierdo, gracias a su fiabilidad defensiva y su profundidad ofensiva. Eso sí, estamos avisados de que en cualquier momento le da la oportunidad a Nil Jiménez. Por lo tanto, asegurar los cuatro que estarán en el Jesús Navas es imposible.

La defensa, pese a esos cambios, mantiene una solidez destacable. El bloque resiste bien los ajustes, lo que refuerza la idea de que la competencia interna está elevando el nivel colectivo. Salvo el día de Sanlúcar de Barrameda, en el resto ha cumplido con creces.

El dilema del centro del campo

Si hay una línea donde las decisiones de Javi Rey generan debate de cara al choque del domingo, esa es la del centro del campo. Durante las primeras jornadas, la pareja formada por Pablo Larrea y Álex Fidalgo ofreció equilibrio, intensidad y control del ritmo del juego. Sin embargo, el pasado fin de semana, el técnico introdujo novedades: Pablo de Blasis y Edgar Alcañiz fueron titulares y respondieron con una destacada actuación.

Pablo Larrea, durante un entrenamiento de la semana junto el resto del equipo. | FC CARTAGENA / FC Cartaegna

El argentino, que ha asumido con naturalidad su nuevo rol como mediocentro más retrasado, demostró que puede ser una alternativa de garantías. De Blasis no volvió a Cartagena para ser un mero actor secundario, y su liderazgo en el campo se nota. A su lado, Edgar Alcañiz aportó criterio y recorrido, completando una actuación convincente. Ahora el técnico se enfrenta a un dilema: mantener la pareja que tan bien funcionó ante el Tarazona o recuperar la dupla Larrea-Fidalgo, que tan excelentes resultados dio en el arranque liguero. Un ‘bendito problema’, como suelen decir los entrenadores cuando todos rinden.

Batalla en el ataque

En la parcela ofensiva, las rotaciones son todavía más notorias. El gol de Ortuño ante el Tarazona, que rompió una racha de año y medio sin ver puerta en Liga, le ha devuelto la confianza y puede reabrir el debate en la delantera. Chiki, Luismi Redondo y Kevin Sánchez se mantienen un paso por delante del resto, pero nadie tiene garantizada la titularidad.

Especialmente interesante es la pugna en el extremo derecho, donde Ander Martín, Diego Gómez y Carlos Calderón compiten semana tras semana por convencer a su técnico. Los tres han mostrado un nivel alto, aportando verticalidad y compromiso defensivo, lo que convierte esa banda en uno de los focos más abiertos de la plantilla.

La victoria del FC Cartagena sobre el Tarazona, en imágenes / Iván Urquizar

La duda principal para el próximo encuentro es si Javi Rey cambiará el sistema y colocará una doble punta, Ortuño-Chiki, o si mantendrá un esquema con un único delantero acompañado por extremos abiertos. ambos casos, el técnico dispone de alternativas de sobra para adaptarse a cada partido. El gran mérito de esta gestión radica en que las rotaciones no han generado desconexión ni descontento. El entrenador gallego ha encontrado el equilibrio entre mantener la competitividad interna y sostener un bloque reconocible en cuanto a identidad de juego. Predecir el once del Cartagena cada semana seguirá siendo una tarea imposible. Y eso, en el fondo, es una excelente noticia para el equipo. Significa que hay fondo de armario, que todos los jugadores están preparados y que el entrenador confía en cada uno de ellos. Javi Rey sabe que en el fútbol moderno los ascensos no los ganan los once titulares, sino toda la plantilla. Su Cartagena es el ejemplo perfecto: un equipo coral, imprevisible, competitivo y con una convicción que empieza a calar en el Cartagonova.

Y mientras los aficionados tratan de adivinar el once del próximo domingo ante el Sevilla Atlético, el técnico gallego sonríe. Él sabe que, en su caso, la sorpresa también juega a favor.