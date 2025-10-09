Palmberg pide paso a Etxeberria en el once inicial del Real Murcia

A Joseba Etxeberria le han ido creciendo los contratiempos para dar con la tecla en el once del Real Murcia con el paso de las jornadas. La pérdida primero de Esteban Saveljich y la de Antxon Jaso después, ambos con diversas lesiones de rodilla, han condicionado los planes del técnico grana en el resto de líneas teniendo en cuenta la estructura con la que se confeccionó la plantilla. A todo esto hay que añadir una mala racha de resultados en los que los murcianistas ya acumulan un mes sin ganar cuando apenas se han disputado seis jornadas en el calendario de Primera Federación.

Seis encuentros en los que el Real Murcia ha sufrido dos derrotas, una cifra que podría haber sido más grande sin los goles de Joao Pedro Palmberg en los dos últimos encuentros en casa ante los filiales del Villarreal y Sevilla. Y es que, gracias a que el brasileño salió al rescate en ambas ocasiones, ahora mismo la herida de los granas no es más grande. En ambos duelos saltó el centrocampista desde el banquillo, porque a pesar de ser uno de los jugadores más utilizados por Etxeberria esta temporada -ha participado en todas las jornadas hasta ahora- no ha logrado consolidarse en los planes iniciales de su entrenador.

Y eso que parecía que sí cuando después de lograr el tanto de la igualada en el choque ante el Villarreal B, prácticamente en el último suspiro con un gol que rescataba un punto, al ser recompensado con la titularidad en el choque ante el Algeciras. Una titularidad que no llegaba para el joven brasileño desde la primera jornada del curso, cuando partió en el once en Marbella. Un partido en el que los granas acabaron perdiendo (1-2). Derrota que también se produjo en Algeciras (1-0). De hecho, un encuentro que fue sonado por el toque de atención lanzado por Etxeberria, al asegurar que se había «tocado fondo» en la jornada cinco por la actuación ofrecida por su equipo en el Nuevo Mirador.

Palmberg en una acción del partido / LOF

Los cambios introducidos por el técnico dejaron fuera a Palmberg para el regreso a Nueva Condomina. Un regreso que de nuevo tuvo un final triste, al no ser capaz de darle la vuelta al gol del Sevilla Atlético al filo del descanso. Tan solo se obtuvo finalmente otro punto insuficiente gracias al gol de nuevo de Palmberg que, a pesar de tener más margen para remontar que ante el filial del submarino amarillo, tampoco llegó para un Real Murcia que esta temporada no ha anotado más de un gol en un mismo encuentro.

Más competencia

La presencia en el once de jugadores como Juan Carlos Real, Ekain o Moyita pueden dejar sin hueco a Palmberg para partir de inicio, sin embargo, el joven brasileño ya demostró la temporada pasada que también puede desempeñar diferentes roles en la medular, pese a que su posición natural y en la que destacan sus cualidades es la de mediapunta. Ahí desempeñó su rol durante toda la segunda vuelta bajo las órdenes de Fran Fernández, dando un buen rendimiento en una sala de máquinas mermada también por las bajas debido a las lesiones, para después quedarse sin minutos en un play off en el que el Real Murcia fue eliminado en la primera ronda ante el Nástic.

El más acertado

Otro de los motivos que pueden llevar a Palmberg a asentarse en el once murcianista es que actualmente es el futbolista más lúcido de cara a la portería de la plantilla en un momento en el que el Real Murcia le cuesta hacer goles. De hecho, el brasileño ha igualado a Flakus con dos tantos, aunque el primero del delantero llegó desde el punto de penalti, siendo ambos los máximos realizadores hasta ahora de un Real Murcia en el que tan solo cuenta a su favor con otro gol de Ekain en su casillero global.

El Real Murcia ha cumplido un mes sin ganar. Tres empates y una derrota que le han marcado este inicio en la clasificación del grupo II de Primera Federación. El conjunto grana se enfrenta este sábado (16.15 horas, Movistar +) al Tarazona, y lo hará en busca de su primera victoria como visitante del curso. Y es que, a los murcianistas, le está costando ganar este año tanto en casa como a domicilio y una de las razones es su falta de contundencia cara a portería, con cinco goles en seis partidos.

Juan Carlos Real: «El acierto cara a puerta es cuestión de dinámicas»

«Ese acierto final creo que es cuestión de dinámicas. En mi caso tuve alguna ocasión que en cualquier otra situación acaba entrando. A veces tiras y va para afuera y entra de rebote, entonces es un poco más dinámica que otra cosa. Hay que quedarse con ese volumen del que estamos hablando, la cantidad de acercamientos y la presencia en área rival durante muchísimo tiempo del partido. El otro día pues había que tirar 30 veces para que entrase una vez y al rival con una, dos o tres veces le valía. Tenemos que seguir así, seguir insistiendo y eso es cuestión de dinámicas y cambiará», explicó Juan Carlos Real, centrocampista del Real Murcia, ayer en su encuentro con los medios tras ser uno de los futbolistas que más han sufrido en la última jornada esta falta de eficacia.

Juan Carlos Real posa para La Opinión tras un entrenamiento en Pinatar Arena. / Loyola Pérez de Villegas

«El fútbol son resultados y es cierto que estamos empezando, estamos en octubre, pero los resultados mandan. El otro día se puso un poco la primera piedra de lo que tiene que ser este equipo. Tenemos que seguir creciendo, seguir trabajando muchísimo porque nadie en la categoría va a ir sobrado. Hay que intentar competir para ganar y ser conscientes de dónde estamos y lo que tenemos por delante», añadió el futbolista ante de enfrentarse este sábado al Tarazona en la séptima jornada del campeonato.