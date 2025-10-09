El molinense Rodri Mendoza guía a España sub-20 a los cuartos de final del Mundial

Tras un arranque dubitativo en la fase de grupos, la selección española sub-20 cabalga con paso triunfal hacia los cuartos de final del mundial celebrado en Chile. El campeonato abrió el telón con una derrota ante Marruecos y un empate frente a México que obligaba a los españoles a ganar a Brasil para poder acceder a los octavos de final. Los pupilos de Paco Gallardo cumplieron y consiguieron pasar a los cruces. Ahí esperaba Ucrania, campeona del grupo B superando a Paraguay, Corea del Sur y Panamá.

Tras haber disputado los 90 minutos en los tres partidos de la fase de grupos, el murciano Rodri Mendoza volvió a hacer lo propio en los octavos de final. El canterano del Elche está cuajando un mundial espectacular y buena parte de la culpa del pase a cuartos de la selección la tiene el joven de Molina de Segura. La selección española se adelantó en el minuto 24 gracias a un tanto del verdiblanco Pablo García a pase de Rodri Mendoza y a partir de ahí ya no se volvería mover el marcador en el transcurso del encuentro.

Rodrigo Mendoza / L.O.

El futbolista del Elche está demostrando ser un futbolista superlativo con una proyección meteórica. Ante Ucrania tuvo un 88% de acierto en pases (77/88) y 11 de ellos fueron en el último tercio del campo. Fue también el futbolista que más faltas recibió de todo el partido y demostró intensidad con tres robos de balón. Paco Gallardo está situando a la joya en una demarcación más retrasada respecto a la que suele ocupar en el Elche y su finura e inteligencia táctica están siendo claves para conseguir una buena salida de balón.

Su vuelta a la ciudad de las palmeras tendrá que esperar por lo menos hasta el sábado 11 de octubre en caso de que la selección caiga en su respectivo emparejamiento de cuartos de final. En ese caso, la nueva perla de la cantera franjiverde estaría disponible para el siguiente encuentro de la franja, que será ante el Athletic Club el próximo domingo 19 de octubre a las 14:00. Si el combinado nacional sigue pasando rondas y acercándose a la gran final, Mendoza volvería para enfrentarse al Espanyol el 25 de octubre.