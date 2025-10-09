Baloncesto
Massey lidera el estreno europeo del Hozono Jairis (64-82)
El conjunto de Alcantarilla gana al Student serbio en la primera jornada de la EuroCup Women
El Hozono Global Jairis ha arrancado este jueves la EuroCup Women con victoria tras vencer al UZKK Student en su visita a Serbia (62-84). Una victoria en la que estuvo omnipresente Billie Massey, MVP del partido con un doble-doble gracias a sus 17 puntos, 11 rebotes, tres tapones y 25 tantos de valoración.
El primer choque europeo arrancó con un primer cuarto en el que el conjunto de Alcantarilla comenzó a tomar distancias. Eso sí, no fue hasta con el paso de los minutos cuando consiguió despegarse del marcador tras el 13-17 a falta de tres minutos para cerrar el cuarto. A partir de ahí, cinco puntos consecutivos de Chery y Walker, más la aparición de Massey, permitieron tomar más oxígeno (20-27).
Con ventaja al descanso
Tras dos minutos de imprecisiones en ataque en el segundo cuarto, las murcianas volvían a anotar por medio de Massey. Se sucedían los tiros libres en ambos lados de la pista y Culibrk anotaba la única canasta en juego en más de tres minutos de acción. La jugadora belga se hacía fuerte de nuevo bajo aros para poner el 26-34 al ecuador del cuarto y, tras un tiro libre de Briggs y un triple de Nedeljkov, la belga anotaba cuatro puntos que situaban la renta del Hozono Global Jairis en ocho puntos. Ayuso y Marjanovic intercambiaban canastas y, después de minutos de imprecisiones, volvía a anotar Marjanovic para poner el 34-40 al descanso.
Aina Ayuso ponía fin a unos minutos de caos y fallos ofensivos en el inicio de la segunda parte con una canasta tras rebote, situando el marcador en 39-48 con cuatro minutos por disputar en este cuarto. Tras dos tiros libres de Massey, las serbias volvían a recortar distancias gracias a una canasta más adicional de Nadezda Nedeljkov. Aparecía Ayuso para anotar un triple que ponía de nuevo tierra de por medio y Cvitkovic aumentaba la diferencia a 13 puntos con una canasta bajo el aro. Cuatro puntos consecutivos de Vonleh, seguidos de un triple de Smith, situaban el marcador en 46-62 a falta de dos minutos para el final del periodo. Lo paró Canut tras una canasta de Tamara Corto para ajustar las cosas y las murcianas regresaron con acierto de la mano de Cvitkovic y Prieto (50-67).
El Jairis cierra la victoria
Tras unos minutos de juego anárquico por parte de ambos conjuntos en el último cuarto, anotaron las locales por medio de Marjanovic para volver a situar la diferencia en diecisiete puntos. El ecuador del cuarto comenzaba con un parcial de 5-0 a favor del conjunto local, pero aparecía Walker para romper la racha de las serbias con un triple que significaba el +15 de ventaja para el Jairis. Tan solo faltaba cerrarlo, y en el último minuto con una canasta de la norteamericana a pase de Ayuso y, tras una gran defensa de las murcianas, cinco puntos consecutivos para sentenciaron definitivamente el partido con un cómodo 62-84 en el marcador.
