Massey lidera el estreno europeo del Hozono Jairis (64-82)

El conjunto de Alcantarilla gana al Student serbio en la primera jornada de la EuroCup Women



Las jugadoras del Hozono Global Jairis celebrando su triunfo en Serbia. / Jovan Gojkovic/Hozono Jairis

La Opinión

El Hozono Global Jairis ha arrancado este jueves la EuroCup Women con victoria tras vencer al UZKK Student en su visita a Serbia (62-84). Una victoria en la que estuvo omnipresente Billie Massey, MVP del partido con un doble-doble gracias a sus 17 puntos, 11 rebotes, tres tapones y 25 tantos de valoración.

El primer choque europeo arrancó con un primer cuarto en el que el conjunto de Alcantarilla comenzó a tomar distancias. Eso sí, no fue hasta con el paso de los minutos cuando consiguió despegarse del marcador tras el 13-17 a falta de tres minutos para cerrar el cuarto. A partir de ahí, cinco puntos consecutivos de Chery y Walker, más la aparición de Massey, permitieron tomar más oxígeno (20-27).

Con ventaja al descanso

Tras dos minutos de imprecisiones en ataque en el segundo cuarto, las murcianas volvían a anotar por medio de Massey. Se sucedían los tiros libres en ambos lados de la pista y Culibrk anotaba la única canasta en juego en más de tres minutos de acción. La jugadora belga se hacía fuerte de nuevo bajo aros para poner el 26-34 al ecuador del cuarto y, tras un tiro libre de Briggs y un triple de Nedeljkov, la belga anotaba cuatro puntos que situaban la renta del Hozono Global Jairis en ocho puntos. Ayuso y Marjanovic intercambiaban canastas y, después de minutos de imprecisiones, volvía a anotar Marjanovic para poner el 34-40 al descanso.



Massey, del Hozono Global Jairis y MVP del encuentro. / Jovan Gojkovic/Hozono Jairis

Aina Ayuso ponía fin a unos minutos de caos y fallos ofensivos en el inicio de la segunda parte con una canasta tras rebote, situando el marcador en 39-48 con cuatro minutos por disputar en este cuarto. Tras dos tiros libres de Massey, las serbias volvían a recortar distancias gracias a una canasta más adicional de Nadezda Nedeljkov. Aparecía Ayuso para anotar un triple que ponía de nuevo tierra de por medio y Cvitkovic aumentaba la diferencia a 13 puntos con una canasta bajo el aro. Cuatro puntos consecutivos de Vonleh, seguidos de un triple de Smith, situaban el marcador en 46-62 a falta de dos minutos para el final del periodo. Lo paró Canut tras una canasta de Tamara Corto para ajustar las cosas y las murcianas regresaron con acierto de la mano de Cvitkovic y Prieto (50-67).

El Jairis cierra la victoria

Tras unos minutos de juego anárquico por parte de ambos conjuntos en el último cuarto, anotaron las locales por medio de Marjanovic para volver a situar la diferencia en diecisiete puntos. El ecuador del cuarto comenzaba con un parcial de 5-0 a favor del conjunto local, pero aparecía Walker para romper la racha de las serbias con un triple que significaba el +15 de ventaja para el Jairis. Tan solo faltaba cerrarlo, y en el último minuto con una canasta de la norteamericana a pase de Ayuso y, tras una gran defensa de las murcianas, cinco puntos consecutivos para sentenciaron definitivamente el partido con un cómodo 62-84 en el marcador.

