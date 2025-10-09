Marc Márquez, ya campeonísimo, afronta su recuperación entre risas

Inmediatamente después de convertirse en nuevo y flamante campeón del mundo de MotoGP y conquistar su noveno título mundial, en un regreso apoteósico y desconocido en el mundo de las carreras y del deporte mundial, el piloto catalán Marc Márquez, de 32 años, sufrió un aparatoso accidente, en el Gran Premio de Indonesia, que se celebró en el maldito (para él) circuito de Mandalika, donde no solo no ha ganado nunca (como le ocurre en Portimao, Portugal) sino que jamás ha podido concluir un gran premio, como le ocurrió el pasado domingo cuando el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) le embistió, en la tercera curva del circuito, nada más tomar una mala salida y tratar de recuperar el tiempo perdido en dos curvas.

La rueda delantera de la Aprilia de ‘Bezz’ embistió, tocó, la trasera de la Ducati ‘Desmosedici’ del campeonísimo catalán, provocando una caída muy fea, mucho, con diversas volteretas sobre una tierra, que no era granulosa sino muy dura y que, probablemente, provocó una fractura en la base de la apófisis caracoides y una lesión ligamentosa en su hombro derecho.

Ya desde el primer momento en que el mayor de los Márquez Alentà se dio cuenta, la experiencia manda, que se había hecho daño en su hombro derecho, el piloto catalán reconoció, pese a las dudas existentes al salir de la clínica móvil de Mandalika, que “dentro de la malo, creo que hemos tenido suerte, creo que nos ha salido barato”. Marc temía, en ese instante, tener que pasar, de nuevo, por el quirófano y perderse los últimos cuatro grandes premios que restan de temporada.

Marc Márquez, embestido por el italiano Marco Bezzecchi en el GP de Indonesia, sufre dos lesiones en su hombro derecho, que requieren reposo absoluto, por lo que, de momento, se perderá los GP de Australia (19 de octubre) y Malasia (26 de octubre).

Al llegar a Madrid, el lunes por la tarde, fue sometido a diversas pruebas por los doctores Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña, que le atienden desde que Marc cambió su residencia a Madrid. "La exploración clínica y la evaluación radiológica descartaron cualquier relación con lesiones previas y confirmaron la ausencia de desplazamiento óseo significativo", señaló el parte médico posterior a la revisión.

Video animoso

"Por este motivo, el equipo médico, dirigido por los doctores Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña, ha optado por un tratamiento conservador, que consiste en reposo e inmovilización del hombro afectado hasta la curación completa y la consolidación clínica de la fractura”. De esta manera, los doctores recomendaron reposo absoluto a Márquez, que, de momento, se perderá los grandes premios de Phillip Island (Australia, 19 de octubre) y Sepang (Malasia, 26 de octubre). No es seguro, ni mucho menos, que el nuevo campeón del mundo de MotoGP, en sustitución del madrileño Jorge Martín (Aprilia), que sigue de baja, pueda participar en el GP de Portugal, en Portimao, el próximo 9 de noviembre, dándose por segura su presencia en el GP de la Comunidad Valencia, en Cheste (16 de noviembre), fin de semana muy, muy, esperado por los 1.500 habitantes del ‘paddock’ del Mundial, ya que, el pasado año, no se pudo despedir el Mundial allí por culpa de la terrorífica y mortal DANA.

Ahora, tal vez para tranquilizar a sus miles y miles de seguidores, para demostrar que el campeón, tras su tremenda conquista y gesta más de 2.000 días después de conquistar, en 2019, su último cetro, está feliz, sereno y esperanzado con volver cuanto antes, Gemma Pinto, de 28 años, modelo, influencer y pareja de la estrella del equipo Lenovo Ducati, ha colgado este divertido video en Facebook, donde, entre risas y carcajadas de felicidad y serenidad, se puede comprobar cómo el nº 1 del mundo afronta, con su brazo derecho en cabestrillo (parece el izquierdo, pero es fruto del espejo), su recuperación a plena sonrisa.