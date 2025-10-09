Estreno del Hozono Jairis ante un rival "difícil de calibrar"

El Hozono Global Jairis inicia hoy en la ciudad serbia de Nis su segunda campaña en Europa y lo hace visitando al UZKK Student (19:00 horas) después del varapalo que supuso su derrota in extremis en el debut de la Liga Femenina Endesa el pasado sábado frente al Joventut de Badalona. El partido de la primera jornada en la Eurocup Women se disputará en el Sports Centre Cair.

El pasado curso el club murciano, entonces debutante en ese ámbito, firmó una gran primera fase en el torneo continental, con pleno de victorias -seis de seis- y luego cayó en el cruce de octavos de final ante el Dinamo Sassari italiano, ante el que perdió en tierras transalpinas por 60-54 y posteriormente venció por un insuficiente 74-71 en el pabellón Fausto Vicent de Alcantarilla.

En la segunda competición continental en importancia, por detrás de la Euroliga, el cuadro murciano se medirá a un rival que superó la fase previa venciendo al Universitatea Cluj de Rumanía y cuenta como jugadoras más destacadas con la pívot estadounidense Katherine Briggs y con las nacionales Nina Tesi, Nevena Vuckovic y Nadezda Nedeljkov.

El Hozono Jairis - Joventut, en imágenes / Israel Sánchez

«Es difícil poder calibrar el nivel del equipo rival, que tiene dos americanas dominantes pero también a varias serbias exteriores que son muy verticales. Ellas desarrollan un juego algo desordenado pero con mucho uno contra uno y que genera faltas en el contrario, por lo que no será fácil el encuentro siendo además en su pista», apuntó Canut.

En todo caso, remarcó que viajan «con la intención de ser en cada partido y en cada entrenamiento mejores que el día anterior». «Creo que eso lo estamos logrando pero tenemos que pasarlo al partido y ser más constantes en los buenos minutos de juego y más en defensa, sobre todo a nivel del rebote defensivo», indicó el técnico ilerdense.