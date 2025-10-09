ElPozo Murcia pierde a César Velasco para un mes más por otra lesión

El ala zurdo de ElPozo Murcia César Velasco se perderá al menos el próximo mes de competición por un esguince de segundo grado en su tobillo derecho, según el parte médico ofrecido por el club.

El cordobés de 27 años de edad aún no había podido debutar esta campaña con el conjunto de Josan González por unos problemas en el cuádriceps de su pierna izquierda. Y cuando estaba ya a punto de poder volver a competir, un esguince sufrido durante un entrenamiento le aparta de nuevo de la plantilla.

César Velasco, que llegó el curso pasado a la plantilla procedente del Jaén Paraíso Interior, será una de las bajas de Josan González para visitar este sábado al Manzanares (18:00, LaLiga+) en un choque que dará paso a otro parón de la competición el fin de semana del 17 y 18 de octubre. La séptima jornada se jugará el sábado 25 de octubre, fecha en la que Osasuna Magna visitará el Palacio de los Deportes (18:00). Posteriormente, en la octava, los murcianos viajarán el sábado 1 de noviembre hasta el Ferrol para medirse a O Parrulo (13:00, Teledeporte).

ElPozo, tras sufrir una derrota en la primera jornada, ha encadenado cuatro triunfos consecutivos que le han colocado con 12 puntos en la clasificación. El Manzanares, su rival, no conoce la derrota tras cinco encuentros y es quinto con 11 puntos (3 victorias y 2 empates).