Sander Raieste pasa del frío al calor en un solo partido

Cuando el UCAM Murcia anunció el traspaso de Rodions Kurucs al Baskonia la afición se quedó helada. Uno de sus héroes, el jugador más determinante en el juego la pasada temporada, ponía fin a su etapa en el Palacio de los Deportes. Días después, cuando se conoció que su sustituto sería Sander Raieste, un esloveno que había tenido un papel de jugador de rotación en el equipo vitoriano, el desasosiego aumentó. Los seguidores, ajenos a cómo se cuadra un presupuesto, pensaban que vendría un jugador de trayectoria contrastada. Pero no, era Raieste, un alero que no ha brillado nunca a nivel individual en ACB pero que es un trabajador nato y, encima, es cupo nacional porque llegó hace diez años a Vitoria, donde ha ido creciendo y quemando etapas. Como en su día pasó cuando llegó Kurucs, quien pocos meses antes había sido despedido del Betis, el fichaje del internacional por Eslovenia dejó a la grada más fría que caliente.

«Estar en el UCAM es un reto. Salí de un sitio en el que estuve diez años y es una experiencia nueva. Estoy en el sitio ideal para progresar». Así se manifestó Raieste en su presentación hace unos días como jugador del conjunto universitario después de participar en el Eurobasket. «Sé muy bien lo que tengo que hacer para tener minutos. Estoy preparado para hacerlo cada día, entrenando y jugando», apuntó. A las primeras de cambio, Sito Alonso le otorgó el rol de alero titular. El jugador de Tallín no defraudó en la primera jornada de la ACB. Estuvo en pista 22:49 minutos, en los anotó 17 puntos, capturó 7 rebotes, dio 2 asistencias y recuperó un balón para un 20 de valoración. Y en un solo encuentro marcó sus mejores cifras en la liga, en la que con anterioridad había disputado 115 partidos con la elástica del Baskonia, con el que debutó en 2020, en puntos anotados, asistencias y valoración.

Sander Raieste machaca el aro en el UCAM Murcia-Andorra / Israel Sánchez

«Lo que necesite el equipo»

Con anterioridad, en los tres partidos oficiales que disputó el equipo de Murcia en la previa de la Basketball Champions League en Bulgaria, Raieste no brilló a nivel individual, pero sí demostró ser un buen jugador de equipo. Su mejor encuentro en cuanto a anotación lo firmó en el fatídico ante el Elan Chalon (9 puntos), para terminar esta fase con un promedio de 15 minutos por jornada, 6,3 puntos y 1,7 rebotes.

Raieste llegó a Vitoria en 2017 procedente del Noorteliiga de su país. Jugó dos campañas en el filial baskonista, en LEB Bronce, ahora Segunda FEB, para después ser cedido al Kalev Cramo de Estonia. Regresó en 2020 ya como integrante de pleno derecho de la primera plantilla. Entre todas las competiciones, alcanzó los doscientos partidos con los azulgranas. En los últimos tiempos, sobre todo en la campaña pasada a las órdenes de Pablo Laso, solía saltar a la pista como especialista defensivo. «Me gustaría hacer más cosas en la cancha, pero lo importante es hacer lo que nuestro juego necesite de mí», decía sobre esta situación hace unos meses en una entrevista en el Diario de Noticias de Álava. «Cada jugador tiene su rol y esa es la forma de que todo funcione», precisaba.

Sander Raieste, jugador del UCAM Murcia CB, durante su presentación. / UCAM Murcia CB

De Sander Raieste no se puede esperar que sea el máximo anotador del UCAM en todos los partidos, puesto que se trata de un equipo donde la responsabilidad debe estar muy repartida. Pero su presentación ante el público del Palacio de los Deportes fue sobresaliente, muy por encima de lo que esperaban los más escépticos. El esloveno ha visto cómo la grada ha pasado de acoger con frialdad su fichaje a entonar el ‘MVP, MVP’ cuando se marchó por última vez al banquillo el pasado domingo.