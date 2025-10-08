Real Murcia: Mauricio traslada su batalla con Felipe Moreno a la justicia americana

No tenía Felipe Moreno buena cara durante la Junta de Accionistas del Real Murcia celebrada este lunes. No había ni empezado la cita y Julián Luna ya le había sacado de sus casillas. Sin embargo, el presidente del Real Murcia ya llegaba con el pie cambiado. Y es que justo antes de la reunión un notario enviado por Mauricio García de la Vega se presentaba en las oficinas de Nueva Condomina para trasladarle una citación judicial que echa más leña a la batalla que mantiene con el mexicano y que se ha convertido en uno de sus principales incumplimientos ‘electorales'.

Porque Felipe Moreno se ganó el respaldo de los accionistas y abonados del Real Murcia defendiendo que su llegada iba a poner fin a todos los problemas legales con De la Vega, pero pasados tres años, y después de que el presidente grana incumpliera el contrato firmado, el pleito en el Supremo sigue su curso y, por si el problema no fuera pequeño, ahora el de Guadalajara abre otro frente directamente contra el cordobés.

Era este lunes, unos minutos antes de que el consejo de administración del Real Murcia subiera al palco donde se iba a desarrollar la Junta de Accionistas, el notario Javier Escolano aparecía en la explanada de Nueva Condomina y accedía directamente a las oficinas buscando a Felipe Moreno.

Su objetivo, según ha podido saber esta redacción, era entregarle una citación judicial. En ese escrito se informaba a Felipe Moreno, dueño de Hause La Fuente, que ha sido demandado en el estado de Texas por parte de Iconos Nacionales, incluyéndose dicha demanda e informándole que tiene un plazo para contestar. Si no atiende a esa reclamación, el tribunal podría fallar en su contra.

Con esa noticia todavía rondando en su cabeza apareció Felipe Moreno en la Junta de Accionistas del Real Murcia, un Felipe Moreno al que se le acumulan los problemas judiciales por el incumplimiento de los distintos contratos que firmó en su momento para acceder al Real Murcia.

¿Por qué en Dallas?

La novedad ahora es que esta nueva batalla judicial se traslada a Estados Unidos, concretamente a Dallas, donde en enero de 2024 Felipe Moreno llegaba a un pacto verbal con Mauricio García de la Vega por el que se comprometía a abonarle en varios plazos los dos millones de euros del segundo pago del contrato firmado en 2022 y que se cumplía a finales de 2023, pago con el que adquiría el 100% de las acciones del Real Murcia en manos del mexicano, asegurándose además cerrar el procedimiento judicial que ahora está en el Supremo.

Después de decidir no hacer frente a ese segundo pago, que completaba los 4 millones firmados, Felipe Moreno recapacitó y decidió reunirse con Mauricio García en Estados Unidos. En esa cita ambos volvieron a darse la mano a la espera de que los abogados redactaran los términos del acuerdo. El propio presidente del Real Murcia hablaba de esa reunión públicamente. «Lo tengo arreglado», reconocía en una entrevista el 26 de enero de 2024.

Sin embargo, las semanas fueron pasando y el cordobés no hizo ningún movimiento para oficializar lo hablado en un contrato, jugando todas sus cartas a la Operación Acordeón, que reducía a cero todo el capital incluidas las pocas acciones que todavía quedaban en manos de De la Vega.

Pero por mucho que los distintos responsables del Real Murcia hayan querido ‘matar’ a Mauricio García, el mexicano sigue vivo y coleando. En esta ocasión, a diferencia del resto de accionistas, se salvaba de la quema gracias a una cláusula establecida en el contrato firmado en su momento con Felipe Moreno. En uno de los puntos el de Guadalajara se asegura de, en caso de que no se haga el segundo pago, no poder ser diluido. Por lo que, con el contrato en mano, la Operación Acordeón no le afectaría, teniendo que recompensarle el presidente del Real Murcia con acciones de sus propias acciones.

Y como Felipe Moreno está demostrando que no es muy de fiar cuando a cumplir contratos se refiere -tampoco ha pagado sus acciones a Agustín Ramos, por no hablar de los incumplimientos a futbolistas y entrenadores despedidos-, De la Vega ha decidido iniciar este nuevo movimiento judicial para asegurarse o el pago de los 2 millones pactados o el 33% de las acciones en caso de que salga adelante la reducción de capital.

Validez de los pactos verbales

La sorpresa es que no será la justicia española la que resuelva. La sorpresa es que el mexicano ha acudido a los tribunales americanos. Y es que, aprovechando que la última reunión entre las partes se celebró en Dallas, García de la Vega podría tener más fácil que le den la razón en Estados Unidos. Según algunas informaciones jurídicas, en EE UU los pactos verbales son generalmente válidos si incluyen aspectos esenciales de un contrato. Y, según defendió De la Vega y públicamente dijo en su momento Felipe Moreno, en aquella reunión de enero de 2024 «quedó todo arreglado», estableciéndose incluso plazos y cantidades a pagar.

A la espera del Supremo

Aunque ahora mismo, con el actual capital social, García de la Vega es una pieza prácticamente insignificante, el problema verdadero para Felipe Moreno llegaría si el Supremo acaba confirmando la sentencia de la Audiencia Provincial que anulaba la ampliación de capital de 2018, todas las ampliaciones posteriores también irían siendo declaradas inválidas, dejando el capital en 168.000, del que el 33% estaría en manos de Mauricio, que se convertiría en el segundo accionista del club por detrás de Felipe Moreno.