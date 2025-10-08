La Policía detiene en Barcelona a una docena de Boixos Nois por incidentes en la final de la Copa del Rey en Sevilla

Una docena de Boixos Nois, el grupo radical del Fútbol Club Barcelona, se encuentran detenidos en Barcelona tras ser detenidos por la Policía Nacional. Están acusados de numerosos disturbios cometidos durante la celebración de la final de la Copa del Rey en Sevilla el fin de semana del pasado 26 de abril. Los sospechosos habrían tenido enfrentamientos contra los Ultras Sur, en las que se arrestaron a seis personas, y contra la Policía Nacional.

Los aficionados radicales que estaban en la plaza de San Francisco provocaron destrozos en algunas terrazas de bares así como en Plaza Nueva, frente al Ayuntamiento, cuando los incidentes obligaron a cargar a la policía. La tensión hizo que el FC Barcelona hiciera un llamamiento a los aficionados a dejar Plaza Nueva e irse "por motivos de seguridad salga de esta zona por la calle Zaragoza".

Sin embargo, las peleas siguieron en el centro de la capital andaluza entre ultras de los dos equipos. Uno de los arrestados le rompió la nariz a un aficionado del Real Madrid. Su detención provocó una batalla campal entre los Boixos Nois con la Policía a la que lanzaron mobiliario urbano.

Los agentes identificaron a una docena de sospechosos de los aficionados del Barça, que después entraron al campo a ver la final, gracias a una fotografía en la que se puede ver a la mayoría de ellos. Por eso, este miércoles para detenerlos han desplegado un amplio operativo que todavía dura en la capital catalana y otras ciudades del área metropolitana de Barcelona, según han explicado fuentes policiales a este medio.

La docena de detenidos está en el complejo policial de La Verneda a la espera de comparecer en el juzgado de guardia. Están acusados de lesiones y disturbios. La Policía no ha completado el dispositivo, ya que se está registrando la vivienda de los sospechosos para buscar objetos que pudieran haber usado en los enfrentamientos.