Murcia Social Run cumple el domingo un año con cuatrocientos inscritos

Murcia Social Run, una iniciativa promovida en redes sociales destinada a iniciar a personas de todas las edades en el mundo del running, cumple este domingo un año y lo hará con unos cuatrocientos inscritos. Los participantes realizarán un recorrido con inicio en la tienda Be Urban, en la Gran Vía de Murcia, a partir de las diez de la mañana. La actividad promovida el murciano Jesús Ortiz con la colaboración del gimansio Enjoy, ha celebrado desde el mes de septiembre de 2024 quedadas en diferentes puntos de la Región, puesto que también ha pasado por Cartagena y San Pedro del Pinatar. Tras el entrenamiento, habrá un almuerzo en el Mercado de Correos donde los inscritos podrán socializar, que es otro de los objetivos de Murcia Social Run.