Luis León no se cansa de ganar

Pocos ciclistas en el mundo pueden presumir de tener un palmarés con casi cincuenta triunfos como profesional en ruta, además de haber participado en treinta y una grandes vueltas. Dos temporadas después de su retirada, a sus 41 años de edad, el muleño Luis León Sánchez Gil no se ha cansado de ganar. Ahora triunfa en el mountain bike. Y su último éxito ha llegado en la Titan Desert Almería 2025, una de las tres pruebas del circuito Titan Desert. Y ya tiene las tres en su palmarés, porque con anterioridad ganó la que se realiza todos los años en Marruecos y también la de Arabia Saudí. Por tanto, Luisle ya tiene la trilogía.

El muleño, que se mantiene en un gran momento de forma, tiene ahora el ciclismo como un hobby. «Yo corro para divertirme», dice. Pero al margen de ser un pasatiempos, el ganador de cuatro etapas del Tour de Francia, dos Clásicas de San Sebastián, una Vuelta a Murcia y una París Niza, entre otros muchos éxitos, sigue subiendo a lo más alto del podio.

En la Skodan Titan Desert de Almería no le hizo falta ganar ninguna etapa para imponerse en la clasificación general. La primera se la anotó el malagueño Luis Ángel Maté, también exprofesional de la carretera, con el murciano en la segunda posición con el mismo tiempo. En la segunda jornada se repitió la historia, mientras que en la tercera, el triunfador fue otro exprofesional de la carretera, el vasco Haimar Zubeldia. En la cuarta y última, Noel Martín se anotó el triunfo con Luis León tercero, quien rubricó así su victoria en la clasificación general por delante de Haimar Zubeldia y Jorge Lamiel.