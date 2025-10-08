La lucha en el extremo derecho se recrudece en el FC Cartagena

Tras un verano muy complejo a todos los niveles en el Estadio Municipal Cartagonova, las dudas siguen pululando en el ambiente. No se sabe quién está realmente al frente. Quién maneja las finanzas ni quien se encarga de la parcela deportiva. Lo que está claro es que la entrada, aún cuestionada, de Alejandro Arribas a la entidad trajo un nuevo comienzo que ahora disfruta en lo deportivo la afición cartagenerista.

Ese nuevo comienzo se dejó notar en el mercado de fichajes. Después de dos años con muchas carencias en este apartado, por fin pudo el Cartagena reinstaurar su valía como club, aunque en una categoría más abajo. Como dijo Manolo Breis -cara visible del club durante el mercado- en varias presentaciones de futbolistas, el Cartagena había dejado de ser el ‘patito feo’. Ahora los jugadores querían fichar por el cuadro portuario y formar parte de un proyecto que prometía.

Ese buen hacer con los fichajes compuso una plantilla de altura. Circunstancia que se refleja ahora en la clasificación del grupo 2 de Primera RFEF, con un FC Cartagena igualado a puntos con el liderato. Portería de garantías, defensa solvente, laterales cubiertos, centro del campo de calidad y delantera con gol. En los extremos era donde más expectación existía. Una posición que ha estado en tela de juicio durante las últimas campañas y que aprobó con nota la dirección deportiva del club portuario.

Completó el Cartagena el carril zurdo con Nacho Sánchez y con un polivalente Kevin Sánchez, quien no ha dado opción a su compañero debido a su altísimo nivel durante el inicio de la temporada. En la derecha fue donde estuvo la incertidumbre hasta el final. Carlos Calderón firmó en los primeros días de mercado y fue el único en su posición hasta el último día. Con la persiana del mercado a medio bajar estamparon su firma Ander Martín y Diego Gómez para completar la posición más competida del equipo.

Bendito problema

Ahora se encuentra el entrenador cartagenerista, Javi Rey, un problema. Pero bendito problema. El de escoger entre tres futbolistas para una sola posición. En ese dilema se mueve el técnico gallego y aún no encuentra su hombre de confianza cuando se han disputado ya seis partidos de liga.

En el primero sólo participó Carlos Calderón, aunque de manera residual. Jugó un minuto en Antequera a pesar de ser el único futbolista que figuraba en nómina para entonces, el 31 de agosto. Al día siguiente llegaron sus compañeros como respuesta a una carencia manifiesta. Desde la segunda jornada ha tenido Rey disponibles a los tres y ha repartido los minutos casi equitativamente.

Carlos Calderón tuvo su primera titularidad en la segunda jornada, cuando en la primera la había ocupado Kevin Sánchez, quien ahora ha caído a la banda contraria. Frente al Atlético Madrileño apareció en el once para jugar 55 minutos, pero no tuvo gran influencia en el juego. De hecho, la primera parte del equipo fue mala y el equipo remontó cuando se marchó el de Almansa.

Tras esto, no jugó en la tercera jornada y tuvo una aparición testimonial en el segundo capítulo de Sabadell: entró en el once de la reanudación, con 42 minutos disputados, y se marchó tras el descanso jugando únicamente veinte minutos. En la mala actuación de Sanlúcar entró en el descanso con el 3 a 0 ya en el marcador para jugar de carrilero. No obstante, cuando parecía colocarse como la última opción para Rey, Calderón aprovechó la última media hora frente al Tarazona para dejar su huella. Creó varias ocasiones y terminó provocando el tercer gol.

Diego Gómez parecía ser, hasta el momento, el favorito del entrenador. Nada más llegar tuvo minutos en su primera semana. Minutos que aumentaron en su segundo partido antes de convertirse en titularidad al tercero. Además de jugar hasta la suspensión Sabadell, volvió a entrar en la reanudación para jugar otra media hora. Volvió a ser titular en Sanlúcar, pero fue uno de los damnificados por el mal partido del equipo y se cayó del once el pasado domingo.

Por último, Ander Martín había sido el menos utilizado por Javi Rey en el primer tramo de competición. El vasco no jugó en la segunda jornada ni en Sabadell, pero tuvo su primera titularidad frente al Hércules con un desempeño discreto. Sumó otros quince minutos en la reanudación de la tercera jornada y media hora inerte en Sanlúcar de Barrameda con el marcador adverso. Sin embargo, allí mostró buenos síntomas que le devolvieron al equipo inicial contra el Tarazona, su mejor actuación hasta el momento.

La batalla por hacerse con la titularidad en el extremo derecho está más que reñida. Algo normal en una posición con ‘overbooking’. Rey tiene un dilema para encontrar la mejor opción en el costado diestro. Mientras, mantiene a los tres en dinámica de juego.