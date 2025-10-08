El Jimbee Cartagena visita a un Inter Movistar en crisis

Partido grande el que se vivirá esta tarde en el Pabellón Jorge Garbajosa (20:30, televisado por La Liga Plus) entre el Movistar Inter y el Jimbee Cartagena. Se ven las caras que están viviendo un inicio de campeonato radicalmente distinto. Los locales sumidos en una crisis de juego y sobre todo de resultados, mientras que el cuadro portuario ha comenzado la liga de una manera inmejorable y comanda la clasificación.

Está teniendo muchos problemas Duda con los lesionados, pero de momento lo está solventando con los canteranos y el conjunto rojiblanco ha ido sacando los partidos. En el último choque no pudieron estar Chemi, Pablo Ramírez, Jesús Izquierdo, Cortés y Renato, este último con una lesión de larga duración. El objetivo es recuperar a alguno para el duelo de hoy y así evitar una rotación más corta.

El Jimbee Cartagena llega a este partido tras vencer por 6-3 al Alzira, en un partido en el que los de Duda no entraron bien al choque y se vieron sorprendidos por el colista que se puso 0-2. Una buena reacción y esa facilidad para ver portería allanaron el camino y el líder sumó una nueva goleada para llegar al encuentro de hoy con la máxima confianza.

Una máquina de hacer goles

Los datos del club que preside Miguel Ángel Jiménez Bosque en este inicio de campeonato asustan. El curso pasado, el Jimbee tuvo el gran problema durante todo el año de cara a gol. Creaba muchas situaciones, pero no conseguía materializarlas y eso le complicó muchos encuentros, teniendo una liga regular con altibajos y muchos tropiezos. Eso es historia y en este año las victorias están siendo sinónimo de goleadas. Tras el 2-2 ante Palma Futsal en la primera jornada de liga, los resultados del Jimbee no dejan lugar a dudas (8-2, 5-1, 1-6 y 6-3). En total, 27 goles en cinco jornadas, lo que deja una media de más de cinco goles por encuentro. Unos números que son imposibles de mantener, pero que le permiten llegar con optimismo ante una de las visitas más complicadas de la liga, aunque el rival no esté pasando por un buen momento.

Crisis en Torrejón

El cuadro madrileño está en una crisis absoluta de resultados. Tras un verano ajetreado, donde se han marchado jugadores muy importantes como Bebe (ElPozo Murcia), Lucao (Illes Balears Palma Futsal) o Drahovsky (Meta Catania, Italia), el cuadro telefónico firmó a la sensación del curso pasado, Paniagua, y al mejor jugador del Noia, Pirata. De momento, la adaptación está siendo muy complicada y el conjunto madrileño ha sumado solo tres puntos en las primeras cinco jornadas y todavía no conoce la victoria en lo que va de campeonato. Es una situación muy sorprendente y más si lo comparamos con el curso pasado, ya que fue el único equipo que hizo pleno en los primeros cinco partidos, sumando cinco victorias. La derrota por 5-3 en el ‘clásico' ante ElPozo Murcia ha agravado una situación ya muy complicada. Esta semana tanto el técnico Alberto Riquer como el capitán Jesús Herrero salieron a dar la cara, pero lo que necesitan es conseguir el primer triunfo para calmar las aguas. En los últimos 20 años, el cuadro madrileño nunca había tenido un inicio de temporada tan malo en cuanto a resultados. El duelo ante el Jimbee no es el mejor escenario posible para salir de esta complicada situación, pero si consiguiera el cuadro madrileño el triunfo, se acabaría el problema de un plumazo.

Tras el encuentro en Torrejón de Ardoz, el cuadro cartagenero seguirá la ruta y se marchará a Noia directamente, sin volver a la ciudad trimilenaria, ya que tendrá una nueva jornada liguera el sábado a las 17:00. Semana crucial, semana de kilómetros y semana que tiene como objetivo asentar al bicampeón liguero en lo más alto de la tabla.