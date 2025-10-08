El Jimbee Cartagena tira de orgullo para salvar un punto ante Inter Movistar

Orgullo y trabajo fueron las claves del Jimbee Cartagena para salvar un punto ante el Inter Movistar. El resultado de 2-2 sabe a victoria para un conjunto cartagenero que perdía por 2-0 a falta de tres minutos para el final y que le deja como líder en solitario, aunque con un partido más que el Barça, su más inmediato perseguidor.

No llegaban los de Duda en las mejores condiciones. Las ausencias de Jesús Izquierdo, Pablo Ramírez, Cortés y Renato provocaron una rotación más corta de lo habitual, aunque el regreso bajo palos de Chemi, que cuajó una notable actuación, sobre todo con una parada en el minuto 24, daba un punto de confianza al conjunto cartagenero. Sin embargo, la puesta en escena fue claramente madrileña.

En los primeros diez minutos, el Inter arrolló. Avisó con un disparo al palo nada más arrancar y siguió acumulando ocasiones hasta que Cecilio, en el minuto 7, culminó una excelente jugada colectiva para abrir el marcador. Lejos de conformarse, los de Alberto Riquer apretaron el acelerador y encontraron premio poco después: en el 11’, Javi Mínguez, exjugador del Jimbee, firmó de cabeza el 2-0 tras otra buena acción combinativa del cuadro madrileño.

A partir de ahí, el conjunto de Duda empezó a asentarse. Mellado asumió galones y lideró la reacción, con un larguero que pudo cambiar el rumbo del partido antes del descanso. Pero la falta de acierto en situaciones muy claras, como las que tuvieron Gon Castejón, Waltinho por partida doble o Motta, y las intervenciones de Jesús Herrero mantuvieron la ventaja local al intermedio.

Motta, ante Javi Mínguez / Rafa Aparicio

El cuadro de Duda estaba sufriendo lo que no había sufrido este año de cara a gol. El conjunto rojiblanco ha sido un rodillo en ataque en estas primeras cinco jornadas, pero lo cierto es que la pólvora del cuadro portuario estuvo mojada en Torrejón de Ardoz.

El segundo tiempo arrancó con el mismo guion que el primer periodo, pero hasta el minuto cuatro de la reanudación. Hasta ese momento, el cuadro madrileño tuvo varias situaciones para aumentar la ventaja. Cecilio, que llevaba una amarilla, cometió la torpeza de sacar antes de tener la autorización del colegiado y vio la segunda amarilla, dejando a su equipo con un jugador menos durante dos minutos. El Jimbee intentó recortar distancias, incluso Duda puso portero jugador para atacar cinco contra tres, pero fue incapaz de marcar en esa ventaja.

Un empate que sabe a gloria

Tras desaprovechar esa superioridad numérica con 2-0 abajo, nadie podía imaginar lo que acabaría ocurriendo. El cuadro cartagenero tiene un gen ganador que está metido dentro de toda la plantilla y en tres minutos se salvó un punto. En el minuto 37, Motta con un latigazo desde fuera del área y en el minuto 40, Waltinho finalizando una buena acción colectiva, lograban un empate que sabe a gloria y enmudecían el Jorge Garbajosa.