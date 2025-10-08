Iván Martínez: “La competencia nos está haciendo mejores a todos”

El guardameta del FC Cartagena, Iván Martínez, afronta con ilusión la semana de trabajo previa al partido que los albinegros disputarán frente al Sevilla Atlético en el estadio Jesús Navas. Tras debutar oficialmente en Liga con el conjunto cartagenero en el Cartagonova, el portero se mostró feliz por su estreno y por haber contribuido al triunfo del equipo: “Muy contento por mi debut en Liga, por poder ayudar al equipo el día de partido y ya con la mente puesta en lo que viene”, señaló el meta a los medios oficiales del club.

Iván Martínez valoró especialmente el hecho de haber mantenido la portería a cero en su primer encuentro liguero como albinegro: “Más allá de jugar, los porteros nos marcamos la meta de dejar la portería a cero y dar seguridad al equipo. Creo que el fin de semana se cumplió: el equipo mostró solvencia con y sin balón, y salvo un par de detalles, estuvimos muy bien”.

La victoria del FC Cartagena sobre el Tarazona, en imágenes / Iván Urquizar

El cancerbero cartagenerista también destacó que la competencia interna eleva el nivel del grupo: “Desde el principio tuve claro que esta situación nos iba a hacer mejores a todos. Lucho, Jhafets y yo estamos dando un nivel altísimo. Cualquiera puede entrar y aportar. Es una competencia compleja, pero que nos exige y beneficia al colectivo”, subrayó.

Por último, el guardameta aragonés expresó su satisfacción por su adaptación a la ciudad y al club tras los primeros meses en Cartagena: “Muy contento, es una ciudad que me ha acogido con los brazos abiertos. Me siento cada día más cómodo en el club y espero seguir creciendo, estabilizarme y ser yo mismo”.

El FC Cartagena visitará este fin de semana al Sevilla Atlético, en un duelo clave para mantener la buena dinámica y seguir escalando posiciones en el Grupo IV de Segunda Federación.