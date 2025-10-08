El Hozono Jairis, ante su segunda aventura europea: calendario de partidos

El Hozono Global Jairis inicia mañana jueves en la ciudad serbia de Niš su segunda participación en la Eurocup Women, la segunda competición europea donde el curso pasado debutó y quedó eliminado en los dieciseisavos de final. El conjunto de Alcantarilla, después de su derrota en la primera jornada de la Liga Femenina Endesa ante el Joventut con un triple en el último segundo, arrancará la competición enfrentándose al USKK Student, un conjunto que ha llegado a la fase de grupos tras ganar una eliminatoria previa contra el Cluj rumano.

Dentro del grupo B, el conjunto murciano también tendrá como rivales al Namur belga y al UCMS Lublin polaco, un equipo donde ha recalado la pívot murciana Laura Gil y que se presenta como uno de los favoritos al título. Superar esta ronda no debe entrañar excesivas dificultades para las de Bernat Canut, puesto que pasan los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros. Sin , embargo, el calendario ha deparado un hándicap para las de Alcantarilla, puesto que las dos últimas jornadas tendrán que jugar fuera de casa.

El Hozono Jairis - Joventut, en imágenes / Israel Sánchez

En la primera ronda de los play off se incorporarán los cuatro peores de la Euroleague Women, por lo que lograr el primer o segundo puesto de la fase regular es esencial para evitar un cruce con uno de esos conjuntos. Los ganadores de las dieciséis eliminatorias accederán a octavos de final, para después afrontar cuartos de final, semifinales y final. Todos los play off se disputarán por el sistema de partidos en las canchas de cada uno de los implicados teniendo en cuenta al final la diferencia de puntos.

Para empezar, el Hozono Jairis se encontrará a un conjunto serbio donde destacan Nadezda Nedeljkov, que anotó 22 puntos en uno de los partidos de la previa, y las estadounidenses Kiara Smith y Katherine Briggs. El estreno en casa será el miércoles 15 de octubre ante el Namur belga, y la primera vuelta la cerrará también en el pabellón Fausto Vicent con la visita del Lublin.

El Hozono Jairis no será el único equipo español en la Eurocup Women esta temporada. También estará el Baxi Ferrol, que la pasada campaña cayó en la final ante el Villeneuve, el Lointek Gernika y el Perfumería Avenida Salamanca, que tras quedarse fuera este curso de la Euroliga, estará en la segunda competición de clubes continental.

El calendario

1 09/10/2025 USKK Student-HOZONO GLOBAL JAIRIS

2 15/10/2025 HOZONO GLOBAL JAIRIS-BASKET NAMUR

3 22/10/2025 HOZONO GLOBAL JAIRIS-UMCS LUBLIN

4 29/10/2025 HOZONO GLOBAL JAIRIS-USKK Student

5 05/11/2025 BASKET NAMUR-HOZONO GLOBAL JAIRIS

6 27/11/2025 UMCS LUBLIN-HOZONO GLOBAL JAIRIS