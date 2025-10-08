Hicks: "No soy el típico jugador egoísta que busca hacer sus números"

Zach Hicks, jugador del UCAM Murcia CB que fichó poco antes de comenzar la Liga Endesa 2025-2026 para sustituir al lesionado Kaiser Gates, aseguró en su presentación que "salir de Estados Unidos para tener la primera experiencia en Europa no es fácil" y añadió que le están "ayudando mucho" para adaptarse rápidamente a esta aventura que afronta a los 22 años.

Hicks, natural de Nueva Jersey y de 2,03 metros de estatura, debutó en la ACB en el partido ganado por 95-64 ante el MoraBanc Andorra con él estando en pista 4 minutos y 20 segundos en los que falló el único triple que intentó. Llega con la experiencia acumulada a nivel universitario en la NCAA con Penn State -viene de promediar 11,8 puntos y 5 rebotes por partido y 41 % de efectividad en los triples- y habiendo firmado contrato para esta temporada con opción a una segunda.

En su presentación habló de cómo se está sintiendo en la capital del Segura, donde afronta un nuevo reto en su carrera. "Me siento muy contento, me recibieron bien en el equipo y creo que mis compañeros tenían la conciencia de que para mí salir de Estados Unidos y tener mi primera experiencia en Europa no es fácil. Me están ayudando mucho y poco a poco me voy adaptando y conociendo las ideas del entrenador, creo que voy por el buen camino", dijo ante los medios de comunicación.

Sobre las diferencias del baloncesto en su país y el de Europa comentó lo siguiente: "Es verdad que hay alguna aunque tampoco he tenido mucho tiempo para adaptarme totalmente. Diría que aquí el juego es mucho más colectivo, en Estados Unidos se busca mucho el uno contra uno, y en España también es un baloncesto muy físico", apuntó al tiempo que resaltó el ambiente que se encontró en el Palacio de los Deportes en el debut liguero.

Zach Hicks y Alejandro Gómez, director general del UCAM Murcia, durante la presentación del jugador / UCAM Murcia CB

"No tenía mucha idea de cómo se vivía el baloncesto aunque algunos compañeros me dijeron cómo sería. Al llegar el día del partido y ver todo el ambiente con la gente disfrutando y apoyando la verdad es que me gustó", manifestó.

Hicks comentó que el plan del entrenador, Sito Alonso, con él no va a ser otro que el de centrarse primero en el aspecto defensivo, tal y como admitió: "Me ha dicho que me enfoque en la defensa y que luego las cosas en ataque van a salir, pero sobre todo que disfrute y sea buen compañero".

Consultado por cómo es en la cancha fue conciso. "Soy tirador pero, sobre todo, un jugador que respeta mucho a su equipo y a sus compañeros".

"No soy el típico egoísta que busca hacer sus números sino que valoro mucho el juego colectivo y estoy seguro de que cuando aparezcan las oportunidades y tenga mucho mas claro lo que pide el entrenador, con muchas repeticiones y mucho trabajo, pronto podré dar mi nivel", apostilló.