Ceutí, sucursal de Argentinos Juniors

Cuando se habla de Argentinos Juniors, inevitablemente la memoria futbolera viaja hasta Diego Armando Maradona. De aquel adolescente de 15 años que debutó en 1976 con la camiseta roja del “Bicho de La Paternal” nació un mito global, pero también un legado: la capacidad de un club más modesto en recursos, pero inmenso en vocación formativa, de producir talento sin parar. Redondo, Riquelme, Sorín, Cambiasso, Gago, Mac Allister, y más recientemente Nico González o Federico Redondo, son apenas algunos nombres de una lista interminable de futbolistas internacionales que comenzaron a dar patadas al balón en este club porteño.

Ese prestigio ha convertido a Argentinos Juniors en sinónimo de cantera. Y ahora, por primera vez en su historia, el club argentino decide establecer una academia oficial en España. El lugar elegido sorprende: no es Madrid, ni Barcelona ni Valencia. Ni siquiera Cartagena o Murcia. Es Ceutí, un municipio de apenas 12.000 habitantes en la Vega Media, donde el Ceutí Fútbol Club será la base de operaciones de este ambicioso proyecto.

Uno de los equipos del Ceutí / ISRAEL SANCHEZ

José Mapeka, directivo y uno de los fundadores del Ceutí, aún confiesa que le cuesta asimilar lo ocurrido: “A veces todavía no me lo creo, pero ya es una realidad”, admite. El contacto surgió poco después de que dejara la dirección de la cantera del Real Murcia. Héctor Rubén Caparrós, un consultor argentino afincado en la Región de Murcia desde hace casi 30 años, le trasladó el interés de Argentinos Juniors en abrir una sede oficial en Europa. Al principio, Mapeka pensó que era un proyecto poco realista. Sin embargo, tras año y medio de reuniones y varias visitas de directivos argentinos a Ceutí, el acuerdo se cerró. Lo que al principio era impensable ya es un hecho.

El convenio, firmado por cinco años, contempla el uso de las instalaciones locales —incluido el moderno Complejo Peñalver— y la colaboración con entrenadores, en su mayoría jóvenes del propio municipio. "Ellos vieron que había infraestructura, pero sobre todo personas comprometidas con el fútbol base", recuerda Mapeka.

Implantar la marca Argentinos Juniors

El primer objetivo es claro: implantar la marca Argentinos Juniors en territorio europeo. Como explica Mapeka, la percepción del club en España es peculiar: “No es Boca ni River, no compite aquí en la liga española y mucha gente no lo ubica. Pero si dices Maradona, Riquelme o Mac Allister, todos saben de dónde salieron”.

José Mapeka y Sebastián Pena / ISRAEL SANCHEZ

Ese patrimonio histórico es el motor del proyecto. En Ceutí ya se empieza a notar: el número de equipos federados del club se ha duplicado en un año, pasando de 13 a 24, y familias de localidades vecinas como Archena, Molina de Segura e incluso Orihuela se acercan atraídas por el prestigio del “Bicho”.

Además, Argentinos Juniors no solo quiere formar futbolistas, sino integrarse en la vida social del municipio. Están previstas actividades deportivas paralelas, interescuelas y programas comunitarios. La filosofía es la misma que en Buenos Aires: un club con 30.000 socios, muchos de los cuales participan más allá del primer equipo profesional.

Sebastián Pena, ante el proyecto de su vida

Este proyecto tiene una pieza clave. La persona que va a dirigir y coordinar desde Ceutí para que el club trabaje como si estuviera en Argentina. Se trata de Sebastián Pena, histórico exfutbolista de Argentinos Juniors y hoy director de cantera del club. Criado en La Paternal, donde sus abuelos, padres y él mismo crecieron dentro del club, Pena encarna mejor que nadie el ADN del proyecto.

"Ellos necesitaban una persona 100% de Argentinos Juniors. Yo nací allí; toda mi familia está ligada al club. Cuando surgió esto, lo vi como una oportunidad única. Mi mayor orgullo será que un chico de Ceutí debute algún día en Primera con Argentinos Juniors", afirma con emoción. Pena se instaló en la Región de Murcia dejando atrás familia y comodidades que tenía en su país natal, convencido de que el proyecto necesita seriedad, paciencia y continuidad. Su misión es trasladar la metodología que durante más de 50 años ha permitido al club argentino sobrevivir y crecer gracias al talento juvenil.

Filosofía de cantera: respetar los procesos

Si algo distingue a Argentinos Juniors es su convicción de que la fuerza del club está en los chicos. Pena lo resume con claridad: “Si no hubiera tenido cantera, Argentinos Juniors no podría haber existido. Nuestro poder siempre ha sido sacar jugadores constantemente”.

Jugadores del Ceutí, atendiendo a las indicaciones de su entrenador / ISRAEL SANCHEZ

La metodología pone el acento en la formación integral y en el respeto a los procesos de cada edad. En un fútbol impaciente como el español, donde los proyectos cambian de rumbo cada dos años, esta visión supone un choque cultural. “En Argentina tenemos paciencia. Aquí hay que aprender a tenerla. En tres o cuatro años empezaremos a ver los frutos, no antes”, advierte Pena.

El trabajo ya se nota en el día a día. Los entrenadores de Ceutí cuentan con aplicaciones de planificación similares a las de Buenos Aires. Además, se organizan las categorías por edades estrictas y se prioriza la calidad de los entrenamientos por encima de la obsesión por los resultados inmediatos.

El convenio también abre la puerta a la internacionalización del talento. En el futuro, jóvenes españoles podrían viajar a Buenos Aires para completar etapas formativas, mientras que promesas argentinas tendrían la oportunidad de continuar su desarrollo en la Región de Murcia. La meta soñada: que algún canterano de Ceutí llegue a debutar en la Primera División argentina con la camiseta roja. “Sería tocar el cielo con las manos”, confiesa Pena. Además, el proyecto busca generar recursos a través de patrocinadores y sponsors, conscientes de que la sostenibilidad económica es indispensable. De momento, las empresas locales ya se han implicado, y el club cuenta con la exclusividad de Argentinos Juniors en España, un atractivo diferencial para posibles apoyos externos.

Similitudes y diferencias con España

En sus pocos meses en la Vega Media, Pena ha observado similitudes entre el fútbol base murciano y el argentino: la pasión por el balón, la importancia de los clubes de barrio y la ilusión de los niños. Pero también percibe diferencias estructurales: en Argentina, las divisiones se organizan por edad exacta, lo que facilita el seguimiento de la evolución del jugador; en España, los rangos de categorías son más amplios. Aquí un chico cadete de segundo año puede jugar contra los de primer año, pero eso no ocurre en Argentina y ambos coinciden en que es un acierto en cuanto a la formación. José Mapeka añade otra reflexión: “En la Región de Murcia tenemos una capacidad de autodestrucción tremenda. Faltan proyectos de continuidad. Argentinos Juniors viene con otra mentalidad: no se fijan en el resultado inmediato, sino en construir a largo plazo”, explica el exentrenador de la cantera del Real Murcia, entre otras.

Los jugadores del Ceutí señalan el escudo de Argentinos Juniors en sus camisetas / ISRAEL SANCHEZ

El reto no es menor: transformar un club local fundado hace apenas nueve años en un referente de formación internacional. Pero la ilusión es enorme. Los entrenadores locales se forman, los equipos se multiplican y la localidad empieza a conocer a una de las academias de un club histórico del fútbol mundial. “Cada temporada tenemos que dar un paso adelante. No importa si es pequeño, lo importante es evolucionar”, insiste Pena.

La semilla ya está plantada en Ceutí. Como hace décadas en las canchas humildes de La Paternal, Argentinos Juniors vuelve a apostar por la cantera, esta vez en tierras murcianas. Y quién sabe si, dentro de unos años, el próximo gran talento que deslumbre en Europa llevará en su biografía una línea inesperada: “Formado en la Academia Argentinos Juniors de Ceutí”. Toca esperar.